Op deze vier manieren kun je buitenlandse concurrenten voorblijven!

30 maart 2023 - Bedrijven zoals die van jou en mij hebben de afgelopen jaren veel investeringen gedaan om hun concurrentiepositie in de internationale markt te versterken. Dankzij deze inspanningen blijven wij als Nederlandse ondernemers innovatief en vooruitstrevend. Hierdoor blijft Nederland een aantrekkelijk land is om zaken mee te doen. Er zijn verschillende manieren waarop je de buitenlandse concurrenten voor kunt blijven.

In dit artikel zal Arjan de Knegt van MyCademy dieper ingaan op deze manieren en hoe je onderneming hiermee succesvol kan worden en blijven.In de eerste plaats is een goed ontworpen online leersysteem essentieel voor elk bedrijf dat zich wil onderscheiden van de rest. Door middel van online platforms zoals MyCademy kunnen medewerkers en partners hun kennis over nieuwe producten, processen en diensten delen. "Dit helpt bedrijven om hun medewerkers te voorzien van actuele en relevante kennis, waardoor ze altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun branche." aldus Knegt.Knegt vervolgt: "Ten tweede is het belangrijk dat bedrijven hun innovatieve krachten bundelen om nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen. Door de juiste technologieën in te zetten, kunnen bedrijven sneller vernieuwen en hun concurrenten voor blijven. Tegelijkertijd worden bedrijven gestimuleerd om door te gaan met het versterken van hun technologische capaciteit om zo nog meer waarde toe te voegen aan hun product- of dienstenaanbod."Verder is duurzaamheid een cruciaal onderdeel van elke bedrijfsstrategie. "Bedrijven moeten zich steeds meer richten op het verminderen van hun milieu-impact en het toepassen van maatschappelijk verantwoorde principes. Door duurzaamheid aan te bieden, kunt u uw naamsbekendheid vergroten en meer klanten bereiken die gebaat zijn bij een duurzame aanpak. Bovendien is duurzaamheid een goed middel om de concurrentie voor te blijven, omdat het elk bedrijf in staat stelt om meer toegevoegde waarde aan hun producten en diensten te bieden."Tot slot geeft Arjan de Knegt aan dat Nederlandse bedrijven hun diversiteits- en inclusie programma's versterken. Door te werken aan een cultuur van respect voor alle medewerkers, kunnen bedrijven zoals de uwe een open en accepterende omgeving creëren, wat helpt om hun buitenlandse concurrentie voor te blijven. Bedrijven kunnen diversiteit programma's bieden die gericht zijn op het aantrekken en behouden van meer gevarieerde medewerkers, waardoor de bedrijfscultuur nog extra versterkt kan worden. Uiteindelijk zal door een diversiteit cultuur er constant met nieuwe ideeën en perspectieven ontstaan, waardoor men altijd vooruitstrevend is.Al met al kunnen deze vier methoden ervoor zorgen dat ook je je buitenlandse concurrentie voorblijft. Door de juiste technologische investeringen te doen, de focus op duurzaamheid te versterken en diversiteit te omarmen, kunt u het concurrentievoordeel behouden en het Nederlandse, maar ook zeker het internationale marktaandeel vergroten. Bovendien zorgt het hebben van een leersysteem ervoor dat je je medewerkers kunt voorzien van actuele en relevante kennis. Het is dan ook raadzaam om als bedrijf elk van deze manieren in gedachten te houden wanneer het een prioriteit is om op de concurrentie voor te lopen.