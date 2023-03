Thuiswerken kan langdurend verzuim aanjagen

24 maart 2023 - Met het loslaten van alle coronamaatregelen breekt een nieuwe fase aan voor ondernemers, waarin de juiste manier van werken opnieuw uitgevonden moet worden. René Voets, directeur Bedrijven bij Interpolis, pleit voor een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoorwerken en adiviseert mkb’ers om samen met werknemers te kijken naar manieren om meer-regelmatig, maar zo veilig mogelijk, op kantoor te werken.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het aantal verzuimmeldingen bij mkb’ers ligt na carnaval dit jaar bijna twintig procent hoger dan in de weken voor carnaval. Vergeleken met 2020, het laatste carnavalsjaar voor de coronapandemie, ligt het aantal verzuimmeldingen in de week na carnaval ruim 40 procent hoger. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Interpolis. René Voets: "De afgelopen drie jaar zijn voor ondernemers erg uitdagend geweest. Aan het begin van de pandemie zijn zij veel bezig geweest met maatregelen om kortdurend verzuim, zoals coronabesmettingen, op kantoor te voorkomen en zich aan te passen aan de constant veranderende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In deze fase was het voor mkb"ers vaak heel duidelijk wat ze aan hun werknemers moesten adviseren: bij klachten blijf je thuis en ga je in quarantaine.Voets: "In veel sectoren is het alweer heel normaal en noodzakelijk geworden om fysiek op het werk te verschijnen. Toch zien we ook dat er veel thuis gewerkt wordt. Waar we aan het begin van de pandemie, toen we verplicht thuis moesten werken, nog moeite hadden om dit goed in te richten, zijn we de voordelen van thuiswerken gaan inzien. Ondanks dat er zeker voordelen zitten aan het thuiswerken, is het in het belang van zowel werkgever als werknemer dat er weer vaker op kantoor gewerkt wordt. We zien dat bij langdurig thuiswerken de grens van wanneer je ziekmeldt vager wordt. Mensen werken langer door terwijl ze ziek zijn. Dit kan ervoor zorgen dat kleine ziekteklachten uit kunnen groeien tot langdurende klachten. Waardoor er langdurend verzuim ontstaat. Daar komt bij dat we terugzien dat werknemers die vaker naar kantoor gaan, meer het gevoel hebben onderdeel van het team te zijn en daardoor ook meer energie uit hun werk halen. Je blijft als groep op die manier als het ware mentaal gezond. Dit kan op de lange termijn ervoor zorgen dat er minder langdurend verzuim ontstaat."Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis, uitgevoerd door Ipsos, blijkt ook dat ruim 40 procent van de mkb"ers zich zorgen maakt over het hoge verzuim binnen hun organisatie. Een op de vijf mkb"ers geeft aan dat het aantal verzuimmeldingen binnen hun organisatie is toegenomen. Voets: "Deze cijfers laten zien dat we te maken hebben met een voortdurend en hardnekkig probleem. De piek van het aantal verzuimmeldingen na het carnavalsweekend en na wintersport kan tijdelijk lijken, maar de continu hoge aantallen van verzuim baart veel mkb"ers grote zorgen. Helaas is verzuim niet simpelweg met een druk op de knop te verhelpen. We hebben te maken met kortdurend verzuim, zoals besmettingen met het griepvirus of het coronavirus, maar ook met langdurig verzuim, zoals burn-outs. Met name het langdurig verzuim lijkt een sudderend probleem waar we met elkaar geen oplossing voor weten te vinden. Daar komt bij dat het tekort aan personeel de werkdruk bij de huidige werknemers binnen veel organisaties opvoert. Hierdoor kan er ook verzuim ontstaan. Die cirkel moeten we met elkaar zien te doorbreken, zonder dat mkb"ers hun omzet zien dalen."Om goed om te gaan met de nieuwe werksituatie en ervoor te zorgen dat er geen conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer over verplicht op kantoor werken, adviseert Interpolis mkb"ers om duidelijke afspraken te maken met werknemers en hen hierbij ook actief te betrekken. Het aantal conflicten tussen werkgevers en werknemers over thuiswerken nam afgelopen jaar af. Interpolis zag in 2021 op hun rechtsbijstandverzekering 250 arbeidsconflicten over thuiswerken. In 2022 halveerde dit aantal bijna naar 130 conflicten. Voets: "Aan het begin van de pandemie zagen we veel discussie tussen werkgever en werknemer over het verplicht thuiswerken. Werkgevers verplichtten soms hun werknemers om op kantoor te werken, terwijl werknemers zich hier niet prettig bij voelden, of andersom. Inmiddels zien we een kentering op dit vlak en lijkt het voor werknemers soms dat het thuiswerken een verworven recht is geworden. Verschillende werkgevers verplichten nu hun werknemers om weer meer op kantoor te werken. Als werknemers zelf liever vanuit huis werken, kan hier wrijving over ontstaan. Nu er in veel sectoren een groot personeelstekort is, zien we dat werknemers vaak niet meer de moeite nemen om een discussie aan te gaan over thuiswerken als hun werkgever hen dit verplicht. Weiger je als werkgever een verzoek van een werknemer om thuis te werken, wees je dan bewust dat werknemers met de huidige arbeidsmarkt kunnen kiezen voor een nieuwe werkgever met beter passend beleid over thuiswerken. Op het gebied van wet- en regelgeving voor thuiswerken is nog veel onduidelijk. Het wetsvoorstel "Werken waar je wilt" ligt op dit moment in de Eerste Kamer voor goedkeuring. Ons advies aan mkb"ers is om wetgeving voor te zijn en zelf afspraken te maken met werknemers over wanneer zij op kantoor zijn en wanneer je thuis werkt. Als je deze afspraken in overleg met je werknemers maakt, kan je vervelende conflicten hierover voor zijn. En zorg je er op de lange termijn voor dat werknemers meer tevreden zijn over hun werk en langer bij je blijven werken. Dat zorgt ervoor dat een mkb"er minder te maken heeft met een personeelstekort en dit zorgt er weer voor dat de werkdruk niet te hoog oploopt waardoor langdurend verzuim op de loer ligt."