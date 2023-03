Druk op werkkapitaal bedrijven stijgt sterk

24 maart 2023 - Bedrijven moeten langer wachten op hun geld omdat facturen wereldwijd later worden betaald. Vorig jaar steeg de gemiddelde ‘wachttijd’ tot 59 dagen (+vijf dagen). Bedrijven in West-Europa moeten langer wachten: 68 dagen (+zeven dagen). Zeventien procent van de bedrijven wereldwijd moeten 90 dagen wachten voordat ze betaald worden. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "Het raakt bedrijven direct in hun dagelijkse business. Ze komen geld tekort omdat facturen te laat betaald worden. Ze hebben hierdoor extra werkkapitaal nodig, maar de eisen die banken momenteel stellen maakt dat niet gemakkelijk. Te late betaling van facturen is een serieus probleem dat bedrijven goed in de gaten moeten houden. In het ergste geval leidt het tot faillissement van een bedrijf. Overall is het natuurlijk slecht voor de economie. Bedrijven worden voorzichtiger en trappen op de rem, alles hapert en ook het kredietrisico wordt ernstig vergroot."Geeroms legt uit dat bedrijven hun leveranciers als bank gaan gebruiken. "Nota’s later betalen leidt tot een sneeuwbaleffect. Het ene bedrijf steekt het andere aan. Wat er gebeurt is dat bedrijven hun leveranciers als bank gebruiken. Elke dag dat je de betaling van een nota uitstelt kun je dat geld gebruiken voor andere bedrijfsactiviteiten. Hoe langer bedrijven wachten, des te meer ze hun leveranciers in een wurggreep nemen."Doordat er steeds later wordt betaald stijgt ook de kans op wanbetaling. "Uitstel kan afstel worden. Een flinke nota die niet wordt betaald is voor veel MKB-ers een nachtmerrie." Maar liefst 80 procent van de faillissementen in het MKB wordt veroorzaakt door wanbetaling van klanten. Geeroms adviseert bedrijven daarom hun openstaande nota’s goed te bewaken en er bovenop te zitten. "Betalingsvoorwaarden zijn er niet voor niks. Bewaak ze en scherp ze zonodig aan."Een belangrijke oorzaak voor het uitstel van betaling is de voorraadvorming bij bedrijven. Geeroms: "Door de enorme verstoring van de toeleveringsketen sinds corona is ‘ just in time’ -levering op de schop gegaan. Plotseling konden bedrijven niet meer aan hun basisproducten komen. Daar zijn ze andere oplossingen voor gaan bedenken. Bijvoorbeeld goederen dichter bij huis inkopen. Maar wat ook gebeurde is dat bedrijven extra voorraad gingen opbouwen. Uit ons onderzoek blijkt dat momenteel 34 procent van de bedrijven voorraden hebben van meer dan 90 dagen omzet." Sectoren die hierbij het meest opvallen: transportmiddelen (46 procent), textiel (39 procent), elektronica (38 procent) en machinebouw (36 procent).Voorraden zullen komende tijd kleiner worden, zo voorspelt Geeroms. "De economische groei neemt af, bedrijven hebben geld nodig want ook van de bank krijgen ze het niet gemakkelijk meer. Met als gevolg dat bedrijven hun voorraden tegen lagere prijzen aanbieden om er zo vanaf te komen en geld vrij te maken. Ook kunnen bedrijven er voor kiezen om tijdelijk minder te produceren."