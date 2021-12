Rapport: personeel en werkkapitaal grootste bottlenecks mkb-bedrijven

16 december 2021 - Het ondernemingsklimaat voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Dat voelen ondernemers dagelijks, maar nu is het ook bevestigd. Het rapport Staat van het mkb 2021 luidt de noodklok. Onder andere het aantrekken van krediet is volgens het rapport een groot probleem.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Staat van het mkb is een rapport dat jaarlijks wordt opgesteld door het Comité voor Ondernemerschap. Dit adviesorgaan, waarvan koningin Máxima lid is en dat geleid wordt door Tomtom-CEO Harold Goddijn, is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgericht. Het doel van het comité is de positie van het Nederlandse mkb te versterken. Volgens het jongste rapport gaat de gezondheid van het Nederlandse mkb achteruit. Zowel de productiviteit als het aantal gecreëerde banen loopt terug en mkb-bedrijven dreigen de boot te missen bij de grote opgaven die de BV Nederland de komende jaren voor de kiezen krijgt (vergroening, elektrificering, digitalisering).De belangrijkste oorzaken voor de problemen zijn volgens het rapport het gebrek aan voldoende en gekwalificeerd personeel, en de beperkte mogelijkheden voor ondernemers om financiering aan te trekken. Over dat eerste zegt comité-voorzitter Goddijn: "Ondernemers moeten voorsorteren op de grote thema’s die onvermijdelijk op het mkb afkomen. Maar daar hebben ze nu de mensen niet voor. Technici en vakmensen die de overgang naar een groene of digitale economie mogelijk moeten maken, zijn heel moeilijk te vinden." Bovendien heeft het mkb het volgens het rapport erg moeilijk met het aantrekken van krediet. En dat geldt met name voor de kleinere bedrijven. Van de microbedrijven die een financieringsaanvraag doet bij banken of financieringsverstrekkers, krijgt maar liefst 93 procent een keihard "nee" te horen.Brian Reaves, CEO van de pan-Europese fintech Factris , herkent de problemen. Zijn bedrijf levert deze ondernemers die tussen wal en schip vallen wél het voordelige werkkapitaal dat zij nodig hebben, door middel van factoringdiensten. Reaves vertelt: "Wij zien de afgelopen jaren hoe de institutionele financiers, zoals traditionele banken, het ondernemers steeds lastiger maken. Zo stellen zij zeer hoge eisen, verwachten ze een flinke omvang, minimaal vijf jaar bestaan en diverse jaren achtereen zwarte cijfers. Criteria waar veel mkb'ers en freelancers niet aan kunnen voldoen. En dat terwijl ondernemers het al zwaar genoeg hebben met de coronamaatregelen, of na een lange periode van lockdowns en onzekerheid eindelijk weer voorzichtig opkrabbelen. Onze missie is om deze ondernemers te steunen door hen middels factoring te voorzien van voordelig, snel en veilig werkkapitaal."Factoring is één van de snelst groeiende alternatieve financieringsbronnen voor het mkb. Factoring betekent dat een ondernemer zijn nog onbetaalde facturen voor geleverde goederen of diensten tegen een kleine fee verkoopt aan een factoringbedrijf zoals Factris. Zo komt geld dat vastzit in facturen direct beschikbaar. Binnen 24 uur heeft de ondernemer extra werkkapitaal om schuldeisers af te lossen, kosten te dekken of groei te financieren.