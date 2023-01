Datto's Annual State of Ransomware Report toont ontwikkelingen aan op het gebied van cybersecurity in het mkb

Mkb neemt cybersecurity serieuzer en gaat hier meer in investeren

23 januari 2023 - Uit onderzoek van Datto blijkt dat mkb-bedrijven zich bewust zijn van de toenemende cyberdreigingen en investeren om zich hiertegen te beschermen. Voor het jaarlijks terugkerende State of Ransomware rapport werden bijna 3.000 IT-professionals ondervraagd, werkzaam in kleine tot middelgrote bedrijven in acht landen (Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore).

Ongeveer een vijfde van het IT-budget van mkb-bedrijven wereldwijd wordt besteed aan security en velen zien de budgetten stijgen. Nederlandse mkb-bedrijven stellen 21 procent tot 30 procent van het totale IT-budget ter beschikking aan cybersecurity. 21 procent van de Nederlandse mkb-bedrijven zegt dat de grootste reden voor hun cybersecurity-issues lag bij het gebrek aan financiering voor IT-beveiligingsoplossingen. Meer dan een derde (34 procent) van de Nederlandse mkb-bedrijven verwacht volgend jaar een stijging in het security-budget.

Liever phishing. 44 procent van de Nederlandse mkb-bedrijven denkt dat de kans groter is dat phishing het komende jaar zal voorkomen. 41 procent hiervan denkt echter dat de impact van een phishing-aanval minimaal zal zijn, vergeleken met een ransomware aanval.

Organisaties met een cyberverzekering zijn actiever bezig met hun cyberbeveiliging. Ze hebben meer IT-ondersteuning, meer cybersecurity frameworks (CSF's) en meer beveiligingsoplossingen. Vaak hebben zij in het verleden een cyberbeveiligingsincident meegemaakt. Het juiste denkkader. Het CIS framework is het meest gebruikte cybersecurity framework, met in Nederland 37 procent van de respondenten. Dit wordt gevolgd door CMMC (34 procent) en COBIT (29 procent)

De belangrijkste resultaten van het onderzoek:"We zien dat veel bedrijven meer stappen ondernemen om zich te beschermen tegen dreigingen," zegt Chris McKie, VP Product Marketing voor Security and Networking Solutions. "Of ze nu investeren in nieuwe beveiligingsproducten of gebruik maken van meerdere beveiligingsframeworks, de meeste mkb-bedrijven realiseren zich de zeer reële dreiging die ransomware vormt voor hun bedrijf, en ze doen wat ze kunnen om zichzelf veilig te houden." Slechts drie op de tien mkb-bedrijven hebben een best-in-class recovery plan en 52 procent van hen zegt een standaard recovery plan te hebben. Managed Service Providers (MSP's) kunnen hun klanten helpen hun disaster recovery plan te verbeteren door hun beveiligings- en back-upaanbod uit te breiden of te eisen dat klanten een cyberverzekering afsluiten. Een cyberverzekering kan de risico's van mogelijke datalekken compenseren, iets wat steeds belangrijker werd toen veel mkb-bedrijven hun digitale transformatie-inspanningen versnelden tijdens de COVID-19 pandemie.De afgelopen zeven jaar heeft Datto wereldwijd IT-professionals ondervraagd om inzicht te krijgen in trends in de sector, zodat de kennis vervolgens kan worden gedeeld met de IT-gemeenschap om klanten beter te begrijpen en van dienst te zijn.Klik hier om het volledige rapport 2022 State of Ransomware te downloaden.