Vijf manieren waarop je als werkgever arbeidsvoorwaarden kunt vergroenen

28 februari 2023 - De belangstelling voor duurzaamheid en milieu is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit vertaalt zich ook door naar het bedrijfsleven. Bedrijven zien de noodzaak van verduurzaming omwille van het klimaat. Daarnaast gaat de voorkeur van een groot deel van werkend Nederland uit naar een werkgever die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Het is dan ook niet verrassend dat het aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden dé nieuwe trend is.

Groene leaseregeling

Geef alleen een leaseauto aan werknemers die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun werk, bijvoorbeeld voor klantbezoeken. Stel als voorwaarde dat deze elektrisch is, benzine of diesel is niet toegestaan.

Groene reiskostenregeling

Vergoed de kosten van openbaar vervoer volledig en geef werknemers die lopend of op de fiets naar kantoor komen de onbelaste kilometervergoeding (vanaf dit jaar bedraagt deze €0,21 per kilometer). Je kan als werkgever ervoor kiezen om deze kilometervergoeding zelfs te verhogen als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde.

En autokilometers? Elektrische automobilisten vergoed je 100 procent, andere autokilometers vergoed je lager of helemaal niet meer.

Groene mobiliteitsregeling

Voorzie werknemers van een mobiliteitsoplossing (kaart of app) waarmee zij gebruik kunnen maken van duurzame mobiliteitsvormen voor hun zakelijke ritten, zoals openbaar vervoer, OV-fiets, P+R parkeren, elektrische deelfietsen en deelauto’s. Andere vormen van vervoer faciliteer en vergoed je niet. Zo verminder je de autokilometers en bied je tegelijkertijd flexibiliteit.

Groene fietsregeling

Stel werknemers een fiets van de zaak ter beschikking. De leasefietsregeling is fiscaal aantrekkelijk, werknemers betalen slechts een kleine bijtelling. Bovendien is de fiets privé onbeperkt te gebruiken. Een e-bike is een duurzaam alternatief voor de kortere autoritten, want bijna de helft van alle werknemers woont binnen vijftien kilometer van kantoor! Een fiets cadeau geven kan ook, die gaat ten laste van de WKR.

Groene vakantiedagenregeling

Gaan medewerkers met de trein of fiets op vakantie? Geef ze dan een of twee extra vakantiedagen. Zo motiveer je meer medewerkers om duurzaam naar hun vakantieadres te reizen, wat resulteert in minder CO2-uitstoot.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Bas Bogerd, mobiliteitsadviseur bij XXImo , deelt vijf voorbeelden van duurzame regelingen die werkgevers kunnen opnemen in hun arbeidsvoorwaarden:Door werknemers te ondersteunen in het maken van duurzame keuzes, werken bedrijven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen én aan hun werkgeversimago. Ook leveren groene arbeidsvoorwaarden een positieve bijdrage aan de wettelijke verplichtingen van elke grote werkgever. Een voorbeeld is de verplichte CO2-rapportage die in 2024 ingaat. Om aan de afspraken uit de Omgevingswet te voldoen, moeten werkgevers met honderd of meer vanaf januari 2024 jaarlijks verplicht rapporteren over de zakelijke en woon-werkkilometers van werknemers. Het is daarom belangrijk dat bedrijven zich hier nu al op voorbereiden door duurzaam reisgedrag bij werknemers te stimuleren.