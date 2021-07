Zzp’er houdt mede via sporten goede balans tussen werk en privé

Zzp’er houdt mede via sporten goede balans tussen werk en privé

26 juli 2021 - Een meerderheid (60 procent) van de zzp’ers weet een goede balans te houden tussen hun werk en privéleven tijdens corona. Dit blijkt uit een onderzoek onder 750 zzp’ers en mkb-bedrijven dat Ipsos in opdracht van Allianz heeft uitgevoerd. De belangrijkste manieren om deze balans te bewaren zijn het hebben van een aparte werkruimte (56 procent), het aanhouden van duidelijke werktijden (28 procent), het plannen van vaste pauzes zonder afspraken (23 procent) en regelmatig sporten (23 procent).

Bijna een kwart (23 procent) van de zzp’ers geeft dus aan dat zij hun werk en privéleven gescheiden houden door regelmatig vóór of na het werk te sporten. Hierbij zien we dat wandelsport (36 procent) en individueel fitnessen (zestien procent) het populairst zijn onder zzp’ers. Onder de mkb-bedrijven zien we een soortgelijke onderverdeling in typen sporten, al zien we daar ook hardlopen vaker terugkomen.Gevraagd naar de manieren waarop het beoefenen van een sport de ondernemer helpt, geeft driekwart (76 procent) van de zzp’ers aan dat zij zich hierdoor fitter voelen. Daarnaast krijgt bijna de helft (44 procent) er meer energie van en is een derde (33 procent) beter bestand tegen stress.Overigens geeft een kwart (26 procent) van de ondervraagde zzp’ers aan dat zij helemaal geen sport beoefenen. Dit percentage is te vergelijken met dat binnen de kleinere mkb-bedrijven (25 procent), maar ligt een stuk hoger dan bij grotere mkb-bedrijven (vijf procent). Bij die laatste groep ziet men minder uitdagingen om te gaan sporten, terwijl het de zzp’ers (33 procent) en kleinere mkb-ondernemers (43 procent) vaker aan tijd ontbreekt.Het onderzoek laat ook zien dat een groot deel van de zzp’ers niet bezig is met het monitoren van hun gezondheid via apps of wearables. Zo meet slechts een derde (34 procent) van de ondervraagden het aantal gezette stappen op een dag en ruim een kwart (26 procent) hun bloeddruk. Daarnaast gebruikt 25 procent een app die beweging en/of gezondheid monitort. Deze percentages zijn relatief laag als u ze vergelijkt met die van de mkb-bedrijven. Daarbinnen gebruikt bijvoorbeeld bijna de helft een stappenteller en is het gebruik van een hardloopapp ook veel populairder."Ondernemen is topsport," vertelt Mart Vreven, commercieel directeur bij Allianz in Nederland. "Allebei vragen ze veel doorzettingsvermogen en discipline, en een goede mentale en fysieke gesteldheid zijn in beide takken van cruciaal belang. Daarom stimuleren wij ondernemers ook om voldoende te sporten en op de juiste momenten rust te pakken. Op die manier voelen zij zich fitter en energieker en zijn ze beter bestand tegen eventuele stress en andere ongemakken. Mochten ondernemers toch onverhoopt vastlopen, dan kunnen zij bij Allianz altijd terecht voor coaching en tips over het voorkomen van arbeidsongeschiktheid ."