Zo bereid je je onderneming voor op stroomuitval

10 februari 2023 - Eind vorig jaar werd bekend dat veel Nederlandse ondernemingen slecht voorbereid zijn op calamiteiten zoals stroomuitval. De reden hiervan? Bedrijven en organisaties in ons land zijn over het algemeen verder gedigitaliseerd dan die in andere landen. Bij veel bedrijfs- en organisatieprocessen is sprake van een grote afhankelijkheid van centrale ITG-systemen. Dat maakt ze kwetsbaarder voor onder meer het uitvallen van stroom en internetverkeer. Hoe je als onderneming wel goed voorbereid kunt zijn op bijvoorbeeld stroomuitval?

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Stefan de Groot van Schneider Electric vertelt meer over noodstroom en het oefenen van noodscenario’s.Ontstaat een stroomstoring doordat het elektriciteitsnetwerk de vraag of het aanbod niet meer goed kan verwerken? Dan is dat voor particulieren vervelend, maar niet onoverkomelijk. De Groot: "Uit een onderzoek eerder dit jaar verwachtte bijna zes op de tien Nederlanders deze winter wel een keer een stroomstoring. De ondervraagden maakten zich het meeste zorgen dat er geen warm water meer zou zijn, en dat ze hun woning niet konden verwarmen. Bij bedrijven of organisaties kunnen de gevolgen ernstiger zijn. Denk aan het stoppen van belangrijke processen zoals het kunnen inzien van roosters door medewerkers, of het afrekenen bij kassa’s. Dit kan gedupeerde klanten en omzetverlies als gevolg hebben."Grote bedrijven en organisaties zijn verplicht om een noodsysteem te hebben. De Groot vertelt er meer over. "Enerzijds kan het gaan om een backup van data, anderzijds om een noodstroomvoorziening. Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld een noodaggregaat. Een dergelijke voorziening is voor veel ondernemers met een kantoor, of die thuiswerken, een te grote investering. In die gevallen is UPS noodstroom wel een uitkomst. Met een relatief kleine investering kun je allerlei computerapparatuur zoals een NAS, router, modem en mediabox beschermen tegen dataverlies, piekbelasting en downtime."Als ondernemer wil je niet direct in de problemen komen bij stroomuitval. De Groot: "Allereerst is het dus belangrijk om na te denken over een noodplan. En bijvoorbeeld een noodsysteem zoals UPS noodstroom te installeren. Verder is het natuurlijk ook belangrijk om regelmatig te checken of deze achtervang wel goed functioneert. Het gevaar bestaat dat IT’ers te druk zijn met storingen om noodsystemen te testen. En dat er vanwege de 24-uurseconomie geen geschikt moment gevonden kan worden voor een oefening. En dan weet je eigenlijk pas bij een echte calamiteit of het noodsysteem wel naar behoren werkt. En het daarop aan laten komen is niet verstandig."Volgens De Groot is een gedegen voorbereiding op stroomuitval geen overbodige luxe. "Het is al jaren bekend dat het elektriciteitsnetwerk steeds verder overbelast raakt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een verregaande digitalisering en elektrificatie van de maatschappij, maar ook door de energietransitie. Hoewel de opwekking van duurzame energie zeker een goede ontwikkeling is, levert het wel de nodige uitdagingen op als het gaat om een stabiele stroomvoorziening. Het is belangrijk je hier als onderneming goed op voor te bereiden."Volgens De Groot is een gedegen voorbereiding op stroomuitval geen overbodige luxe. "Het is al jaren bekend dat het elektriciteitsnetwerk steeds verder overbelast raakt. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een verregaande digitalisering en elektrificatie van de maatschappij, maar ook door de energietransitie. Hoewel de opwekking van duurzame energie zeker een goede ontwikkeling is, levert het wel de nodige uitdagingen op als het gaat om een stabiele stroomvoorziening. Het is belangrijk je hier als onderneming goed op voor te bereiden."