Houd jouw persoonlijke gegevens veilig met deze tips

7 februari 2023 - Veeam deelde in het kader van Data Protection Day een viertal tips waarmee iedereen zijn persoonlijke gegevens online veilig kan houden te midden van het geavanceerde cybercriminele landschap waar we vandaag de dag mee te maken hebben.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

. Als een aanbieding te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Deel geen persoonlijke gegevens met een bedrijf waar je nog nooit van hebt gehoord, alleen maar omdat je een gloednieuwe gaming console met twintig procent korting kunt krijgen. De kans is groot dat je aan het einde van de transactie geen console hebt, maar dat het zogenaamde bedrijf wel jouw betaalgegevens heeft.. Mindfulness is goed voor zowel de mentale als de online gezondheid. Door te vertragen en het onbedachtzaam scrollen - dat velen doen - te doorbreken, kunnen we gerichtere beslissingen nemen met een scherpe geest. Zo vallen we minder snel voor de trucs van social engineers die erop vertrouwen dat we worden afgeleid en reageren we - in onze jacht naar een kleine dosis dopamine - minder emotioneel als we dingen online zien en met anderen online communiceren. Stop met doelloos scrollen en blijf cybercriminelen voor.. Het internet - en met name social media - heeft ons in staat gesteld om in een oogwenk informatie te delen met de massa, waardoor we weinig tijd hebben om goed na te denken over onze acties. Als het iets is dat je niet op een billboard langs de weg wilt zien, houd het dan buiten de informatiesnelweg. Zelfs de beste privacy-instellingen zijn niet waterdicht en de online wereld vergeet niets. Tenzij een willekeurig persoon aan de andere kant van de wereld jouw bankrekening mag gebruiken voor zijn online gokverslaving, deel dan niet de meisjesnaam van je moeder of de naam van je eerste huisdier.. Kies voor multi-factor authenticatie als je de keuze hebt, vermijd onbeschermde WiFi-netwerken en maak gebruik van anti-malware software als het apparaat dat toelaat.Ronald Ooms, RVP BACH bij Veeam: "Vandaag de dag is alles - van onze thermostaten tot onze koffiezetapparaten - online aangesloten of via een app bedienbaar. Het is belangrijk om te onthouden dat het met hetzelfde gemak mogelijk is voor cybercriminelen om onze sessies te kapen. We besteden hier tijdens Data Protection Day dan ook graag wat extra aandacht aan met het delen van deze vier praktische tips. Als je het kan verbinden met het internet, bescherm het dan!"