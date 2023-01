Hoe retailers tegelijkertijd de klantervaring kunnen verbeteren èn kunnen innoveren

30 januari 2023 - Retail is in veel opzichten uniek, maar een uitdaging waar het net als ieder ander bedrijf mee te maken, is de belemmeringen die verouderde systemen met zich meebrengen. Het internationale Retail Technology-onderzoek laat zien dat 44 procent van de retailers dit als een belangrijk probleem ziet. Oudere technologie is vaak inflexibel, duur in beheer en zorgen voor risico’s. Maar volgens Erika Arena, Retail Industry Principal bij Mendix, nog belangrijker: het beperkt retailers in de mogelijkheid te innoveren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"IT-teams in de retail hebben de schone taak om zowel operationele efficiëntie als superieure ervaringen voor consumenten te creëren. Hiervoor is digitale transformatie die zowel de bedrijfsvoering als de klantervaring verbetert en stroomlijnt een cruciale factor," vertelt Arena. Het ontwikkelen en onderhouden van goede digitale oplossingen vergt echter veel van de IT-middelen van retailers. Hoe kunnen zij nu op een slimme manier de capaciteit van hun IT-teams vergroten om een impuls te geven aan de noodzakelijke digitale transformatie?Om hier een antwoord op te geven geeft Arena aan dat het belangrijk is goed inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren die ervoor zorgen dat IT-afdelingen van retailers niet tegemoet kunnen komen aan de eisen voor digitale transformatie."IT-teams worden overspoeld met verzoeken vanuit de organisatie. Er is een duidelijk meer vraag naar nieuwe digitale producten en diensten. Terwijl retailers prioriteit blijven geven aan modernisering, blijft er te weinig capaciteit om operationele efficiëntie en betere ervaringen te creëren." Om deze capaciteit in IT-teams te vergroten, zouden retailers zich volgens de retail-expert moeten focussen op de volgende zaken:- Betere samenwerking tussen degenen die de strategie voor digitale transformatie bepalen en degenen die het uitvoeren.- Het verkorten van de tijd tussen het plannen van nieuwe applicaties en het leveren ervan zodat teams sneller resultaten kunnen boeken.- Het verschuiven van IT-investeringen van het onderhouden van complexe, verouderde systemen naar het bouwen van meer innovatieve oplossingen. Volgens het ‘ Win with Customer Experience-onderzoek ’ besteedt de helft van de IT-afdelingen minstens 70 procent van hun budget aan het onderhouden van verouderde systemen. Door te investeren in ‘composable’ oplossingen kunnen retailers hun oude systemen uitbreiden terwijl hun kernsystemen schoon blijven.Arena vindt het vereenvoudigen van de manier waarop IT-teams digitale oplossingen ontwikkelen een slimme strategie om de uitdagingen van verouderde systemen en achterstallige IT-projecten op te lossen. Het ontwikkelen van digitale oplossingen met een low-code platform voor software-ontwikkeling helpt retailers om de volgende drie zaken te bereiken:1. Ze kunnen tegelijkertijd innoveren en moderniseren. Teams kunnen nieuwe ervaringen creëren door bestaande systemen en databronnen aan elkaar te koppelen en deze backend-systemen vervolgens moderniseren zonder de gebruikerservaring te beïnvloeden.2. Verder kunnen ze sneller digitale oplossingen ontwikkelen dankzij herbruikbare, kant-en-klare componenten en door het betrekken van andere collega’s bij het bouwen van digitale oplossingen.3. Ten slotte vereenvoudigen deze ontwikkelplatformen het gebruik van nieuwe technologie voor het creëren van innovatieve ervaringen en het verzamelen van data uit de hele organisatie, het netwerk en bij klanten.Het gebruiken van een low-code platform voor applicatie-ontwikkeling helpt het proces voor digitale transformatie doordat het de samenwerking binnen de organisatie stimuleert. Door middel van een visuele codeertaal, sterke mogelijkheden voor samenwerking en geïntegreerde governance kan de hele onderneming deelnemen aan het software-ontwikkelproces en wordt software-ontwikkeling gedemocratiseerd.