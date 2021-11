Zeven tips voor een onverslaanbare klantervaring

29 november 2021 - De meeste mensen zijn zich ervan bewust dat de klantervaring zowel belangrijk is voor het aantrekken als voor het behouden van klanten. Klanten verwachten niet alleen een goed product, maar ook een soepele levering en beschikbare support. Tegelijkertijd realiseren zich steeds meer bedrijven wat de waarde is van het gebruiken van de klantervaring als een middel om zich te onderscheiden van een groot aantal beschikbare leveranciers.

Wanneer het verschil tussen concurrerende producten klein is, moeten bedrijven andere manieren vinden om concurrerend te zijn.

De klantervaring is belangrijk om loyale klanten te krijgen die voor een langere periode klant blijven, wat winstgevender is dan het vinden van nieuwe klanten.

80 procent van de B2B-klanten is bereid tot 25 procent meer te betalen voor een uitstekende klantenservice.

75 procent van de klanten die van leverancier veranderen, doet dit vanwege een slechte klantervaring.

Meer dan de helft van de klanten die bedrijven aanbevelen, doet dit op basis van de klantervaring en niet op basis van prijs, productkenmerken of andere factoren.

Transport en logistieke diensten

Montage en installatie

Gebruikerstraining

Uitleen van personeel

Garantie, service & ondersteuning

Webshop

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Maar een goede klantervaring creëren doe je niet van de ene op de andere dag. Dit is iets wat in de loop der tijd wordt opgebouwd, en is gebaseerd op de ervaringen van de klant door interacties met de producten, diensten, medewerkers en partners van een leverancier. In dit artikel helpt Armanda Kusse, Country Sales Manager van Lime CRM je om je klantervaringen beter te beheren en meer tevreden klanten te krijgen.Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van B2B Internationals Kusse: "Een veelgemaakte fout is om te beginnen bij je eigen bedrijf en de producten die je wilt verkopen. Er wordt al snel vergeten dat de klant centraal moet staan bij alles wat je doet, of het nu gaat om hoe de logistiek moet worden afgehandeld of welke producten er moeten worden aangeboden.De logistiek moet de bezorgervaring van de klant zo eenvoudig mogelijk maken en de productkeuze moet gebaseerd zijn op wat de klant nodig heeft. Je klanten begrijpen en weten wat belangrijk voor ze is, maakt het makkelijker om te anticiperen op hun behoeften, en om oplossingen te bieden voor problemen die ze zelf nog niet eens hebben kunnen identificeren. Dit alles is belangrijk om een ongeëvenaarde klantervaring te creëren."Door het klantaanbod te verbreden en diensten of extra’s aan te bieden rond de producten die je al verkoopt, kun je nauwer met de klant samenwerken waardoor je meer een partner dan een leverancier wordt. Het verhoogt ook de winstgevendheid tijdens de levenscyclus van het product. Begin bij de producten die je verkoopt en identificeer welke waarde je rond die producten kunt creëren. Hier zijn een aantal voorbeelden:Proactieve verkoop betekent niet aanbieden waar de klant om vraagt, maar aanbieden wat de klant nodig heeft. Gebruik de informatie die je over de klant hebt om hun behoeften beter te begrijpen en te analyseren. Gebruik bijvoorbeeld hun aankoopgeschiedenis om te bepalen wanneer het tijd is om nieuwe producten te bestellen, of houd serviceovereenkomsten in de gaten die op het punt staan af te lopen en neem ruim van tevoren contact op met de klant om deze te verlengen. Door proactief en oplettend te zijn, kan je bedrijf de klant een stap voor blijven en ze helpen succes te boeken.Een klant het gevoel geven dat hij gezien en begrepen wordt, is een krachtige manier om een langdurige zakelijke relatie op te bouwen. Gebruik de aankoopgeschiedenis van de klant om aanbiedingen, marketingscampagnes of aanbevolen producten in je webshop aan te passen aan de klant.Duidelijke en goed geschreven productinformatie maakt het makkelijker voor de klant om leveranciers te vergelijken en aankoopbeslissingen te nemen. Maar het samenstellen en bijwerken van productinformatie naarmate het assortiment groeit is een uitdaging. Streef naar een goede communicatie met je leveranciers en vraag ze om je te informeren wanneer de productinformatie bijgewerkt moet worden. Zorg er ook voor dat je klanten toegang hebben tot bijgewerkte specificaties, zodat zij op hun beurt de juiste productinformatie ter beschikking hebben.Steeds meer B2B-klanten gebruiken hun mobiele telefoon om informatie te zoeken en contact te houden met leveranciers. Zorg ook voor een positieve klantervaring via de digitale kanalen van je bedrijf. Of het nu om een webshop of ondersteuningsportal gaat, ook op een mobiele telefoon moet de gebruiksvriendelijkheid hoog zijn.Om een onverslaanbare klantervaring te garanderen, moeten alle afdelingen van je bedrijf effectief samenwerken en communiceren. Of je klant nu met sales, support of aftermarket praat, ze moeten snel antwoord op hun vragen kunnen krijgen. Bij veel bedrijven werken afdelingen nog volledig "in silo’s", zonder klantinformatie met elkaar te delen. Zonder een samenwerking tussen afdelingen is een uniforme klantervaring niet mogelijk.Een grote uitdaging binnen veel organisatie, is het gebrek aan terugkoppeling van degenen die de producten die je verkoopt daadwerkelijk gebruiken. Maar ongeacht of je klant een reseller of een productiebedrijf is, het loont om onderling nauw contact te houden. Vraag continu om terugkoppeling over wat er beter kan en welke feedback ze van hun klanten krijgen. Een tevreden eindklant verhoogt de verkoop bij degenen aan wie je verkoopt, wat op zijn beurt jouw verkoop zal verhogen.