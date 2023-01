Driekwart Nederlanders let dit jaar beter op financiën dan in 2022

12 januari 2023 - Maar liefst 75 procent van alle Nederlanders besteedt in het nieuwe jaar meer aandacht aan hun financiën dan in 2022. Dit blijkt uit onderzoek van de Amsterdamse neobroker BUX onder 1.007 Nederlandse volwassenen met financiële voornemens, uitgevoerd door Panelwizard. Succes lijkt hierbij geen garantie, want een kwart van alle respondenten is bang dat hij of zij die financiële voornemens niet gaat volhouden.

Financiële voornemens nemen af met de jaren. Zo besteedt maar liefst tachtig procent van de Nederlanders jonger dan dertig jaar in 2023 meer aandacht aan geldzaken dan vorig jaar, tegenover 72 procent van de zestigplussers. Laatstgenoemden vrezen met zeventien procent het minst dat zij die doelen niet behalen. Onder dertigers bedraagt dit percentage 34 procent. "Hoewel lonen het afgelopen jaar flink stegen, zorgt de inflatie nog steeds voor een koopkrachtdaling," zegt Yorick Naeff, CEO van BUX. "Dit raakt jongeren over het algemeen harder dan ouderen, die vaak ook nog een buffer achter de hand hebben. Financiële voornemens helpen hierbij, maar stel jezelf wel een beperkt aantal aan realistische doelen. Zo optimaliseer je jouw kans op slagen."De vrees voor falen lijkt gegrond. Maar liefst drie op de tien dertigminners houden namelijk hun financiële voornemens meestal niet vol, tegenover een landelijk gemiddelde van achttien procent. Aan kennisgebrek ligt dit niet: maar liefst 91 procent heeft naar eigen zeggen voldoende kennis voor het volhouden van financiële voornemens. Naeff: "Financiële voornemens volhouden is niet zozeer een kwestie van kennis, maar vooral van structuur en aanpassingsvermogen. Een tegenslag kun je niet altijd voorzien, maar je kunt er wel op anticiperen. Zorg daarom dat je potjes maakt voor verschillende kostenposten, of werk met een geautomatiseerd spaarplan die de structuur voor jou behoudt."Niet iedereen wantrouwt zichzelf met geldzaken. Zo blijkt uit het onderzoek dat een op de vijf Nederlanders hun financiële voornemens altijd volhoudt. Mogelijk dat zij degenen die niet overtuigd zijn van hun eigen standvastigheid een handje kunnen helpen, want van die groep kan twaalf procent niet vertellen waardoor zij hun financiële doelen niet behalen. Naeff: "Het niet volhouden van financiële voornemens kent meerdere oorzaken. De ene persoon stelt zichzelf onmogelijke doelen, anderen ontbreekt het aan doorzettingsvermogen of hebben bijvoorbeeld hun financiën onjuist geprioriteerd. Ga vooral voor jezelf na waar jij gevoelig voor bent en stel jouw plan daarop af, eventueel met behulp van iemand anders."