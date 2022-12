Vijf B2B e-commerce trends voor 2023

30 december 2022 - 2022 stond in het teken van de nieuwe regels voor B2B-aankopen, na een stormachtig jaar van razendsnelle B2B e-commerce implementatie. Professionele kopers brengen nu meer tijd dan ooit online door en e-commerce is het belangrijkste kanaal dat B2B-kopers gebruiken om zakelijke aankopen te doen. Vooruitkijkend naar 2023 ziet Sana Commerce verschillende trends die volgend jaar bepalend zijn voor de evolutie in B2B e-commerce.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Na de versnelde digitale transformatie in B2B-sales moeten bedrijven hun B2B e-commerce-strategie op orde krijgen. "Om hun B2B e-commerce doelstellingen op lange termijn te bereiken, moeten ze de bestaande, traditionele toolset uitbreiden om in te spelen op veranderende markt- en klantbehoeften," zegt Arno Ham, Chief Product Officer bij Sana Commerce. "De beginselen daarvan zijn persoonlijke aanbevelingen, de inzet van personalisatie voor cross- en upsell, een waterdichte SEO-strategie om de zichtbaarheid van het bedrijf, de site en de producten te verbeteren, de inzet van cross-channel marketingstrategieën om het bereik te verbeteren en investeren in digitale hulpmiddelen die e-commerceteams nodig hebben om succesvol te zijn."94 procent van de B2B-kopers ervaart problemen bij online aankopen. Unified commerce neemt deze problemen weg. Het is een krachtige manier om de klantervaring via verschillende kanalen te verbeteren en de naadloze ervaring te creëren waar kopers naar op zoek zijn."Kopers mengen online bestellingen met offline klantenservice of zelfs afhalen in de winkel, terwijl ze verwachten dat hun facturen automatisch worden bijgewerkt. Unified commerce verbindt backend-systemen met platforms die klanten vaak bekijken en waar ze winkelen. Het is het antwoord waar veel bedrijven naar op zoek zijn als het gaat om het verbeteren van de klantervaring over meerdere kanalen. Deze uniforme aanpak zal standaard worden."B2B-kopers verwachten de klantervaring die ze kennen van B2C-webshops. B2B-bedrijven moeten daarom online een persoonlijke interactie en ervaring creëren. Het bieden van een soepele klantervaring kan gebaseerd zijn op eerdere aankopen, surfgedrag, geografische locatie, taal en/of andere informatie.Ham: " Personalisatie is overal in B2B , zelfs in kleinere aangepaste catalogi en snelle nabestellingen op basis van de bestelgeschiedenis. Gepersonaliseerde marketing maakt de koopervaring snel en efficiënt. Het verandert de perceptie van klanten over hun winkelervaring en uiteindelijk verandert het de manier waarop zij kopen."Kopers wenden zich tot digitale kanalen om hun "in-store" fix te krijgen. Dit is een trend die ook na 2023 zichtbaar blijft, omdat zakelijke consumenten online gericht blijven – niet alleen voor aankopen, maar ook voor het identificeren én selecteren van nieuwe leveranciers. Dit betekent dat bedrijven méér moeten bieden dan alleen een transactieplatform. "Gebruik de webshop om verkoopovereenkomsten, communicatie en klantenservice via chat aan te bieden, het browsen te vereenvoudigen en nog veel meer. Profiteer van krachtige digitale tools en platforms om een naadloze klantervaring te bieden en de relatie met de klant te verbeteren," zegt Ham.Een ​​soepele kassa-ervaring, vergelijkbaar met die van B2C-webwinkels, leidt tot 34 procent minder verlaten winkelwagentjes. Toch staat 77 procent van de B2B e-commerce-oplossingen alleen bankoverschrijvingen toe om een bestelling te betalen."Kopers willen dat hun betalingsgegevens worden opgeslagen. Ze willen niet worden omgeleid naar een andere webpagina tijdens het afrekenen. Ze willen betalen op de manier die het beste bij hen past, waarbij ze verschillende betalingsopties verwachten," legt Ham uit. "Door een betalingssysteem aan te bieden wat faciliteert in de behoeften van B2B-kopers, zijn fabrikanten, distributeurs en groothandels in staat om duurzame relaties met hun kopers op te bouwen, wat enorm belangrijk is in B2B. Een eenvoudig betalingssysteem zorgt voor meer dan alleen acceptatie van kaart- of bankbetalingen in een B2B e-commerce platform. Het verbetert ook de interne processen en de klantervaring. Bedrijven die op zoek zijn naar snellere online order-to-cash processen, moeten zeker overwegen of de betalingsprovider van hun keuze full-service oplossingen voor betalingsverwerking biedt."