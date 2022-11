De B2B SaaS inkoop trends voor 2023

14 november 2022 - Zelfs nu de economie een onzeker pad bewandelt, stijgen de investeringen in Software-as-a-Service (SaaS)-tools gestaag. Wereldwijd zijn er naar schatting 25.000 SaaS-bedrijven, dat is niet geheel ondenkbaar gezien het feit dat meer dan 99 procent van de bedrijven ten minste één SaaS-tool gebruikt. In het licht van deze cijfers heeft Sastrify onlangs haar SaaS Procurement Market Trend Report uitgebracht. Dit rapport helpt SaaS-kopers te navigeren door de wereld van software-inkoop en te anticiperen op trends binnen de SaaS-industrie.

Het rapport biedt een overzicht van B2B SaaS-inkooptrends in 2023, tien trends die door Sastrify’s experts zijn uitgelicht en een blik op toekomstige trends.Een van de belangrijkste discussiepunten in de SaaS sector dit jaar was de stijging van de abonnementsprijzen. Veel providers verhogen de prijzen en wijzigen de contractvoorwaarden om zich staande te kunnen houden onder de huidige marktomstandigheden: recessie, inflatie en stijgende arbeidskosten.Het is belangrijk voor SaaS-kopers om op de hoogte te zijn van de veranderingen die plaatsvinden, maar ook om te weten hoe ze de beste deals kunnen krijgen, zelfs als de prijzen stijgen. Sastrify's mede-oprichter en CEO Sven Lackinger gaf deze tip over de SaaS-mogelijkheden die beschikbaar zijn, zelfs met prijsverhogingen:"Neem even de tijd om na te denken voordat je akkoord gaat met een ‘korting’ of wijziging van je facturering. Ik zou elke SaaS-inkoper aanraden om alleen een langer contract aan te gaan als ze daadwerkelijk betere prijzen krijgen dan hun huidige, niet alleen om een ​​prijsstijging te voorkomen."Met het snelle tempo van veranderingen in de SaaS wereld wordt het de inkoopfunctie moeilijk gemaakt om bij te blijven. Met 25.000+ gevestigde SaaS-bedrijven en een groot aantal nieuwe spelers dat dagelijks de markt betreedt, is het een oneindige uitdaging voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van de juiste tools. In de aanloop naar een contractonderhandeling of verlenging kan het inkoopteam zaken missen die per software tool verschillen, zoals: context (Wat gebeurt er in de markt?‍), kennis (Hoe onderhandelt deze verkoper gewoonlijk?) en gegevens (Welke prijs wordt betaald door andere kopers?).Het hebben van een SaaS-inkooppartner kan je bij deze uitdagingen helpen en ervoor zorgen dat teams de best mogelijke contractvoorwaarden voor elke SaaS-tool kunnen realiseren. Zoek bovendien naar bedrijven die verticale SaaS gaan aanbieden. Verticale SaaS is gefocust op niche sectoren die specifieke tools gebruiken. Horizontale SaaS (breed aanbod SaaS tools voor verschillende sectoren) maakte deze producten sceptisch voor de industrie, maar verticale SaaS zal deze tools veel meer integratie met workflows binnen bedrijven mogelijk maken. De verticale SaaS-trend zal helpen om de grote gebruikers te onderscheiden van de causale gebruikers.Sastrify heeft klanten geholpen meer dan $ tien miljoen te besparen op software. Dankzij hun inzicht in tool-stacks van hun klanten en de besparingen die met het platform zijn bereikt, hebben ze veel inzicht in de tools die veelal worden gebruikt en wat hiervoor de beste prijzen zijn . Het rapport belicht o.a. de elf belangrijkste tools in de SaaS-industrie waarde besparingen op kunnen worden gerealiseerd, waaronder AWS, Google Workspace, Slack, Zoom en Segment.