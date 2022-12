Vijf redenen om softwarekoppelingen te laten uitvoeren

7 december 2022 - Werken je met meerdere softwareprogramma’s waarin deels dezelfde gegevens staan? Dan biedt een softwarekoppeling mooie kansen, aldus Kees van Iwaarden van Easylink.

Maar wat zijn dé redenen om te kiezen voor softwarekoppelingen? De antwoorden op deze vragen geeft Van Iwaarden in dit artikel.



Een softwarekoppeling zorgt ervoor dat verschillende applicaties en programma’s met elkaar communiceren en informatie uitwisselen. De programma’s worden aan elkaar gekoppeld met beschikbare API’s. Zo maken de programma’s eenvoudig gebruik van elkaars data en is handmatig overzetten verleden tijd. Dat zorgt voor een stuk minder frustratie en ergernis, en bovendien meer nauwkeurigheid.Koppel de software en zorg dat je medewerkers geen dubbel werk meer doen. Ze vullen de gegevens één keer in en deze worden automatisch uitgewisseld tussen de verschillende programma’s. Hierdoor houden je medewerkers tijd over voor belangrijkere taken. Dat is goed voor de efficiëntie en zorgt voor meer werkplezier.Je gegevens worden direct uitgewisseld en bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn. Dat gebeurt foutloos, waardoor jouw medewerkers direct met de juiste data aan de slag gaan.Wil je overstappen op een nieuwer en moderner softwarepakket? Of ga je software op maat laten maken? Dat is niet altijd nodig. Vaak kom je ook heel ver als je goed werkende, bestaande applicaties aan elkaar koppelt. Zo krijg jij nieuwe mogelijkheden, zonder grote investeringen. Dat bespaart een hoop kosten en op deze manier maak je langer gebruik van je software.Softwarekoppeling biedt eindeloos veel mogelijkheden. Er zijn veel koppelingen mogelijk, geheel naar jouw wensen. Je kunt verschillende softwarepakketten met elkaar combineren om zo tot de beste oplossing voor jouw organisatie te komen.Het koppelen van softwarepakketten zorgt ervoor dat je organisatie datagedreven werkt. Dit vergemakkelijkt de groei van jouw organisatie, en met de softwarekoppelingen kun je deze groei ook echt dragen. Je speelt hierdoor sneller in op kansen en de processen binnen je bedrijf verlopen soepeler.Zoals je kunt lezen heeft softwarekoppeling veel voordelen. Het zorgt voor tijdsbesparing, kostenbesparing en maakt je organisatie klaar voor de toekomst. Welke softwareprogramma’s ga jij aan elkaar koppelen om klaar te zijn voor de toekomst?