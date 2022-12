Afgelopen half jaar wederom forse stijging cybercrime

2 december 2022 - Al jaren lang worden steeds meer Nederlanders slachtoffer van digitale misdrijven zoals phishing, hacking en WhatsApp-fraude. Het afgelopen half jaar was er een flinke stijging van 8,6 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vooral in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg is cybercrime fors toegenomen. Dit en meer blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl op basis van de meest recente politiecijfers.

Aa en Hunze (78 per 10.000 inwoners)

Alkmaar (27,3 per 10.000 inwoners)

Scherpenzeel (11,1 per 10.000 inwoners)

Eersel (10,9 per 10.000 inwoners)

Edam-Volendam (10,2 per 10.000 inwoners)

Van mei tot en met oktober dit jaar waren er in totaal in heel Nederland 7.396 meldingen van cybercrime bij de politie. Een toename van 8,6 procent: in dezelfde periode van 2021 stond de teller op 6.809.De sterkste stijgingen dit jaar waren in de maanden september en oktober: respectievelijk nam het aantal aangiftes hierin toe met 16,9 procent en 17,6 procent. In de afgelopen zes maanden was enkel in augustus een daling te zien in het aantal cybercrime-incidenten.Van alle provincies kende Limburg relatief de sterkste toename in het afgelopen half jaar. Hier waren van mei tot en met oktober 378 aangiftes van cybercrime. Een toename van maar liefst 75,8 procent ten opzichte van 2021: toen waren er 215 meldingen. In absolute zin was de toename alleen groter in Zuid-Holland (+416) en Noord-Brabant (+205).In het Drentse Aa en Hunze werden het afgelopen half jaar relatief de meeste cybercrime-aangiftes gedaan: 78 meldingen per 10.000 inwoners. Landelijk lag dit getal fors lager, namelijk op 4,3 meldingen per 10.000 inwoners.In de volgende gemeenten was de kans op cybercrime de laatste zes maanden het hoogst:David Janssen, VPNGids.nl: "Cybercrime wordt een steeds groter probleem. Vooral de covid-crisis heeft dit de afgelopen jaren in een stroomversnelling gebracht. Het valt natuurlijk te verklaren: we doen tegenwoordig steeds meer online. Shoppen, beleggen, communiceren en nog belangrijker: betalen. En waar geld te halen valt, volgen criminelen… Wees dus alert, zeker met de feestdagen in het vooruitzicht waar je misschien wel online aankopen voor doet."Benieuwd naar de cybercrime-aantallen in jouw gemeente? Bekijk dan deze pagina