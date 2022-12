Veel cybersecurityproblemen bij bedrijven die deel uitmaken van het portfolio van private equity-partijen

1 december 2022 - BlueVoyant heeft onderzoek gedaan naar de cybersecurityrisico’s onder 780 bedrijven die deel uitmaken van het portfolio van private equity-bedrijven. Hieruit blijkt dat het IT-beheer bij deze doelgroep een belangrijk punt van zorg is en dat een groot aantal veel steken laat vallen op het gebied van cybersecurity. Ruim 70 procent van alle kritieke kwetsbaarheden in systemen die verbonden zijn met het internet was het gevolg van gebrekkige cyberhygiëne. Dit maakt de onderzochte bedrijven kwetsbaar voor cyberincidenten.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Bijna een vijfde (negentien procent) van de onderzochte bedrijven wordt aan cyberrisico’s blootgesteld via ‘zero tolerance findings’. Dit detecteerde BlueVoyant binnen haar publiek toegankelijke systemen verbonden met het internet. Zero tolerance staat bekend als een kritieke kwetsbaarheid waar cybercriminelen makkelijk misbruik van kunnen maken en die vaak ten grondslag ligt aan succesvolle ransomware-aanvallen. Misbruik van deze kwetsbaarheid kan leiden tot gegevensverlies en downtime van diensten. Met als gevolg verlies van klantenvertrouwen en financiële schade.Private equity-bedrijven moeten dus alert blijven. "Bij private equity portfoliobedrijven blijft er sprake van een sterk uiteenlopend beveiligingsniveau. Cybersecurity wordt nog niet overal erkend als een groot bedrijfsrisico en wordt daarmee soms over het hoofd gezien," aldus Vincent Turner, Directeur Nederland bij BlueVoyant. "Ons onderzoek wijst op de noodzaak om daar prioriteit aan toe te kennen. Private equity-bedrijven moeten proactief blijven samenwerken met de bedrijven in hun portfolio aan het terugdringen van hun cyberrisico’s en de kosten die met cyberincidenten gepaard gaan. Verder is het belangrijk om een programma voor risicoreductie op te zetten dat cyberrisico’s op prioriteit indeelt en het aanvalsoppervlak van portfoliobedrijven continu en realtime analyseert op kwetsbaarheden."