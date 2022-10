Kredietscores mkb stabiel in Q2, maar belangrijke sectoren lopen risico

25 oktober 2022 - Uit onderzoek van Experian blijkt dat de kredietscores voor het mkb in het derde kwartaal van 2022 een hoger risico vertonen, vergeleken met de stabilisatie in de eerste helft van het jaar. Het bedrijf heeft opnieuw onderzoek gedaan naar de situatie van het mkb in Nederland, op basis van openbare data en zelfontwikkelde modellen. In een eerder rapport uit het eerste kwartaal van dit jaar stelde Experian dat de verwachte kredietrisico's voor het mkb in alle sectoren over het algemeen gunstiger waren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Economische factoren zoals problemen in de supply chain, onvoldoende steun voor het mkb tijdens de dreigende energiecrisis en inflatie vormen echter een groter risico voor het mkb naarmate het jaar vordert.Experian stelde onlangs vast dat de productie-, leasing- en vastgoedsector in het derde kwartaal het meeste risico liepen. Deze sectoren worden het hardst getroffen door de negatieve economische vooruitzichten. Met name de vastgoedsector kampt met hogere financieringskosten. Daarnaast blijft de voedsel- en drankensector het lastig hebben als gevolg van de pandemie. Consumenten trekken minder vaak naar horecagelegenheden dan begin 2022, waarschijnlijk door het effect van inflatie op het besteedbaar inkomen. De consumenten- en dienstensector herstelden zich in het derde kwartaal aanzienlijk minder goed door het lagere besteedbare inkomen van consumenten.Ondanks de inflatie en terugloop van gasten presteerden de detailhandel en de horeca in het derde kwartaal van 2022 het best van alle consumentendiensten.De productie-, leasing- en vastgoedsector liepen in het derde kwartaal het meeste risico. De sectoren ondervinden de gevolgen van de negatievere economische vooruitzichten, waarbij vastgoed onder meer te lijden heeft onder hogere financieringskosten en de inflatie.Computerdiensten lieten in het tweede kwartaal van 2022 de grootste daling zien, die zich voortzette in het derde kwartaal. Dit is waarschijnlijk te wijten aan verstoringen in de supply chain.Ook de voedsel- en drankensector liep meer risico, waarschijnlijk door het effect van de inflatie op het besteedbaar inkomen.Grotere bedrijven (van tien+ werknemers tot 50+ werknemers) waren stabieler in de periode na de pandemie; veel sectoren hebben zich bijna volledig hersteld.Kleinere bedrijven (minder dan tien werknemers tot eenmanszaken) zijn volatieler; veel segmenten bevinden zich nog steeds onder het niveau van voor de pandemie.Sommige sectoren lopen simpelweg meer risico dan andere, vooral consumentgerichte sectoren. Het risico neemt over het algemeen af naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt."We hebben de afgelopen 30 maanden onze interne modellen gebruikt om verschillende trends te volgen met betrekking tot het herstel van het mkb in verschillende sectoren. Hoewel veel sectoren in de loop van het jaar een gestaag herstel lieten zien, zien we in het derde kwartaal meer risicofactoren dan voorheen. Het is interessant om te zien hoe onze modellen deze trends in real-time volgen en voorspellen, zelfs nu maatschappelijke gevolgen, zoals de energiecrisis en de stijgende inflatie, van invloed zijn op het herstel van het mkb in Nederland. Als dit herstel er al komt," aldus"De voedsel- en drankensector en de horeca werden het hardst getroffen, en hoewel we enig herstel zien, blijven de gevolgen van faillissementen in de periode 2020-2021 aanhouden. Andere sectoren voelen nu de naweeën van de inflatie, waaronder vastgoed en leasing. Het is belangrijk dat kredietverstrekkers rekening houden met deze risicofactoren bij het nemen van zakelijke beslissingen."Het aantal faillissementen is de afgelopen drie maanden met bijna vijftien procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Voorlopig is het aantal geregistreerde faillissementen in deze periode ongewijzigd ten opzichte van het laatste onderzoek, hoewel zombiebedrijven wellicht zullen ophouden te bestaan als de rente stijgt.