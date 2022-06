Beveiligingsproblemen en een tekort aan IT-vaardigheden dreigen innovatie lam te leggen

14 juni 2022 - Volgens een nieuw onderzoek door Rackspace Technology streven veel bedrijven naar een snellere uitvoering van hun programma’s voor digitale transformatie, maar is slechts 43 procent van alle IT-managers bereid om risico’s aan te gaan.

Volgens het Multicloud Annual Research Report 2022 blijft cloudtechnologie een kerncomponent van veel IT-strategieën voor het verbeteren van de klantenervaring en het gebruiksgemak (51 procent), Daarnaast zorgt ervoor dat nieuwe producten en diensten sneller getest en uitgerold kunnen worden (43 procent). Veel organisaties doen nu ook een beroep op serverless technologie. Een derde (33 procent) van alle respondenten zegt daarmee de early adopters te volgen die daarmee goede resultaten boeken. Daartoe behoren onder meer de mogelijkheid om IoT-toepassingen op te schalen (44 procent), workflows te automatiseren (41 procent) en gebruik te maken van virtual assistants (41 procent).Problemen rond de beveiliging en het tekort aan IT-vaardigheden dempen het streven naar dergelijke digitale transformatie en dragen bij aan een lage risicobereidheid.Nog niet alle organisaties zijn zover dat zij optimaal kunnen profiteren van de voordelen van de cloud en daarin te innoveren. Volgens bijna de helft van de respondenten (43 procent) vormen problemen op het gebied van cybersecurity en privacy de belangrijkste obstakels. 83 procent host hun applicaties op basis van serverless oplossingen of is van plan om dit in de komende drie jaar te doen. De helft (50 procent) van hen zegt dat de IT-beveiliging het gebruik van serverless technologie in de weg zit.Het op een na meest gemelde probleem is een tekort aan IT-vaardigheden, iets wat de beveiligingsproblemen van IT-managers verder verergert. Dit tekort zit de inzet van nieuwe ontwikkelingsmethoden door hun DevOps-teams in de weg (77 procent) en vormt een struikelblok voor het gebruik van serverless technologie (49 procent).Of het nu gaat om de overstap naar een multi-cloudomgeving, het inrichten van bedrijfsprocessen of de implementatie van nieuwe technologieën zoals serverless en edge computing, het is duidelijk dat digitale innovatie aan de basis staat van de bedrijfsstrategie van veel organisaties.Geconfronteerd met de noodzaak om de risico’s rond de beveiliging en het tekort aan IT-vaardigheden in evenwicht te brengen met het streven naar innovatie werkt ruim de helft van alle IT-managers momenteel samen met externe strategische partners ter ondersteuning van de beveiliging (54 procent), de IT-strategie (48 procent), managed services (39 procent) en training (28 procent).Bedrijven voeren daarnaast hun inspanningen op om nieuw IT-talent aan te trekken. Dat doen ze door het bieden van meer kansen voor training en persoonlijke ontwikkeling (31 procent), het verhogen van salarissen (32 procent) en het bevorderen van hybride en thuiswerken (28 procent). Ze bieden dezelfde incentives aan bestaande werknemers aan om het personeelsverloop terug te dringen (respectievelijk 35 procent, 34 procent en 30 procent).Bert Stam, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology: "Het huidige beveiligingslandschap dempt de technologische ambities van veel organisaties. IT-managers staan onder enorme druk om een evenwicht te vinden tussen het streven naar innovatie en het aangaan van risico’s door het omarmen van nieuwe technologieën. Dit spanningsveld wordt vergroot door het tekort aan vaardigheden dat de IT- en security-sector blijft plagen."Om te voorkomen dat bedrijven hun initiatieven voor digitale transformatie op ijs moeten zetten of te veel risico’s moeten aangaan als gevolg van het tekort aan vaardigheden zouden IT-managers op zoek moeten gaan naar partners die een beroep kunnen doen op uitgebreidere expertise en middelen om hen in staat te stellen om op veilige wijze te innoveren."