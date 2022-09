Nederlanders vinden sociale impact van bedrijven belangrijker dan milieu-impact

26 september 2022 - De sociale impact van bedrijven vinden Nederlanders belangrijker dan hun impact op het milieu. Dit blijkt uit onderzoek van SurveyMonkey (onderdeel van Momentive) onder ruim 1500 respondenten over het belang van ESG (Environment, Social, Governance). Hoe jonger de respondent, hoe minder belangrijk het milieu.

Producten repareren (in plaats van deze te vervangen) – 43 procent

Energie-efficiënte apparaten gebruiken – 31 procent

Tweedehands producten kopen – 30 procent

Minder wegwerpplastic gebruiken – 42 procent

Alternatief vervoer gebruiken – 38 procent

Minder vlees eten – 35 procent

Voedsel composteren – 25 procent

Zonnestroom gebruiken – 29 procent

Een voertuig met lage emissies gebruiken – veertien procent

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

In de leeftijdsgroep achttien-34 jaar geeft 51 procent aan dat bedrijven vooral sociale impact moeten maken, terwijl 31 procent milieu-impact belangrijker vindt. Voor respondenten tussen de 35 en 64 is die verhouding 35 procent tegenover 45 procent. Bij 65-plussers is dit verschil het kleinste: 38 procent wil vooral milieu-impact zien, 42 procent sociale impact. Geen enkele leeftijdsgroep geeft daarbij prioriteit aan governance. Overigens geeft twaalf procent aan dat bedrijven geen bijdrage zouden moeten leveren aan maatschappij en milieu – een hoger percentage dan de andere landen in het onderzoek, de VS (tien procent), het VK (7 procent) en Ierland (drie procent).Van alle respondenten vindt 73 procent het bovendien belangrijk dat hun werkgever zich actief inzet voor ESG. 69 procent geeft zelfs aan dat ze een stap terug zouden doen in salaris om voor zo’n werkgever te werken. Met actieve inzet bedoelen de respondenten wel wat meer dan alleen statements op social media (28 procent). Beter in de smaak vallen bijvoorbeeld donaties naar duurzame doelen (33 procent), partnerships met non-profits (35 procent) en bedrijfsrapporten waaruit de tastbare ESG-inzet blijkt (33 procent).Opmerkelijk is ook dat de consumenten in tijden van economische onzekerheid even bereid zijn een meerprijs te betalen voor duurzame producten als voordat de inflatie sterk begon te stijgen (62 procent vs. 64 procent). In andere landen waarin het SurveyMonkey-onderzoek is uitgevoerd, is deze daling veel sterker. Zo is in het VK momenteel 51 procent bereid meer te betalen voor duurzame producten, vergeleken met 64 procent als er geen sterke inflatie was geweest.Hoewel veel respondenten duurzame verwachtingen heeft van bedrijven, blijkt uit het onderzoek dat er nog winst te behalen valt in het eigen gedrag. 62 procent geeft aan te recyclen, maar andere duurzaam gedrag loopt daar ver op achter:"De roep om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappij en milieu groeit aan alle kanten. Bedrijven kunnen het niet aan de consument laten een betere wereld te creëren, maar moeten zich hier actief voor inzetten," zegt Julia Pilkes, Director Demand Generation EMEA bij Momentive. "En dan zeker niet alleen met woorden, maar met daden."