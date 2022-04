Ondernemer vindt dat bedrijf te weinig aandacht besteedt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

1 april 2022 - Ruim een kwart van de Nederlandse ondernemers stelt dat het eigen bedrijf onvoldoende doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat blijkt uit onderzoek van Scaleup Impact onder 522 ondernemers, uitgevoerd door Panelwizard. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo denkt negentien procent van de respondenten dat bedrijven zonder MVO-doelstellingen over vijf jaar niet meer bestaan.

MVO dient meer dan alleen een maatschappelijk belang, blijkt uit het onderzoek. Zo stelt maar liefst 48 procent van de respondenten dat de MVO-doelen van zijn of haar organisatie belangrijk zijn om geld te verdienen. Onder jongeren jonger dan dertig jaar geldt dit met 56 procent meer dan voor zestigplussers (veertig procent). "Steeds meer ondernemers zijn ervan overtuigd dat maatschappelijk verantwoord ondernemen niet langer een vrijblijvende keuze is," zegt Pieter van Osch, ondernemerscoach en directeur van Scaleup Impact. "Sterker nog we zien dat steeds meer bedrijven verder willen gaan dan maatschappelijk verantwoord ondernemen en over gaan op actief duurzaam ondernemen. Daarmee dragen ze bij aan het beschermen van de aarde, het behouden van natuurlijke grondstoffen en het voorkomen van verspilling en vervuiling. Dat is hard nodig, want de uitdagingen waar wij als mensheid op dit moment voor staan zijn simpelweg te groot zijn om zichzelf op te lossen."De MVO-doelen dienen niet alleen een commercieel doel, maar ook HR-belangen. Zo zegt maar liefst 48 procent van de ondervraagden dat hun maatschappelijke doelen helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Van Osch: "Mensen willen vandaag de dag echt het verschil maken binnen bedrijven. Dit draagt bij aan hun intrinsieke motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Op het moment dat de missie en de cultuur van het bedrijf ook nog eens overeenkomen met de maatschappelijke interesses van de werknemer, heeft een werkgever goud in handen."Uit het onderzoek blijkt ook dat 69 procent van de ondervraagden vindt dat de overheid de bedrijven van morgen, dat wil zeggen de bedrijven met een maatschappelijke verantwoorde insteek, beter moet ondersteunen. Ondanks het toenemende bewustzijn dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten pakken, geeft bijna de helft van de respondenten aan dat het verdienen van geld binnen bedrijven belangrijker is dan het behalen van maatschappelijk verantwoorde doelen. Van Osch: "Het is jammer om te zien dat er nog steeds veel bedrijven zijn die niet doorhebben dat de wereld verbeteren en geld verdienen hand in hand kunnen gaan. De opkomende betekeniseconomie biedt enorme kansen als het gaat om financiële groei én het creëren van maatschappelijke impact."