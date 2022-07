Vliegtickets 21 procent omhoog en annuleringen blijven

29 juli 2022 - Fors duurdere tickets en veel onzekerheid vanwege voortdurende annuleringen. Dat staat Europese reizigers de komende tijd te wachten als ze een vliegreis boeken. Volgens onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade blijft de turbulentie voor de Europese luchtvaart komende tijd voortduren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

"Annuleringen worden het nieuwe normaal in Europa. Dat is de enige manier voor luchtvaartmaatschappijen om hun winstmarge in stand te houden in een tijd van extreem hoge brandstofprijzen. Door niet te vliegen bespaar je niet alleen brandstof maar ook loonkosten. Airlines proberen het inzetten van extra personeel zoveel mogelijk te beperken. Het is kosten besparen wat de klok slaat," zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade.Bij de Europese maatschappijen gaat een kwart van de omzet op aan lonen terwijl dat wereldwijd gemiddeld negentien procent is. Geeroms: "Ze werken in Europa niet alleen met meer personeel ook zijn de lonen hoger. Daarom is de winstgevendheid van de Europese airlines ook het laagst van de hele wereld. Om dat te beteugelen zie je in Europa de personeelsbestanden teruglopen (-acht procent in vergelijking met vorig jaar), terwijl in de rest van de wereld het personeelsbestand in de luchtvaart juist toenam. Zelfs in Noord- en Zuid-Amerika met gemiddeld +veertien procent."Volgens Geeroms zitten de Europese luchtvaartmaatschappijen gevangen in een vicieuze cirkel. Aan de ene kant is er personeelstekort, aan de andere kant worden ze geconfronteerd met stakingen van medewerkers die hogere salarissen eisen en betere arbeidsomstandigheden. Annuleringen en prijsstijgingen zien ze dan als enige uitweg om het financiële plaatje nog enigszins toonbaar te maken."Ticketprijzen zijn in Europa van 2014 tot 2020 met 39 procent gedaald. Geeroms: "Aan die periode komt dit jaar een eind. Wij verwachten dat de ticketprijzen eind dit jaar 21 procent hoger uitkomen. Dat leidt ook tot een fors hogere omzet, maar dat zal niet genoeg zijn om het jaar positief af te sluiten. Voor het derde op een volgende jaar noteren de Europese airlines een miljardenverlies. Misschien dat de Europese luchtvaart volgend jaar weer break-even zal draaien."Op de langere termijn ziet Geeroms nog meer beren op de weg voor de luchtvaart. "De druk om te vergroenen wordt alsmaar groter. Dat vraagt om enorme investeringen. Wij denken dat de spoorwegen een steeds grotere concurrent van de Europese luchtvaart zal worden. In een relatief compact gebied heeft Europa een van de langste spoornetwerken ter wereld met een hoge netwerkdichtheid. Ook is het grootste deel geëlektrificeerd. Het is een belangrijke disruptor voor de luchtvaart."