Vier tips voor een succesvolle expansie naar Spanje

17 juni 2022 - Zakendoen in Spanje is in niets vergelijkbaar met zakendoen in Nederland. Daarom moest Maxilia na 2 jaar afscheid nemen van haar Spaanse online shop. Maar dit hoeft voor jouw onderneming níet zo te lopen. "De verschillen met Spanje waren niet onoverkoombaar, maar vereisten een aanpak die wij niet goed genoeg voorzien hadden.Enerzijds door de coronapandemie, anderzijds door een gebrek aan tijd én knowhow van de Spaanse cultuur," aldus Joost van der Ven, International Sales Manager bij Maxilia.

Jouw business uitbreiden naar de Spaanse markt is echter wel een slimme zet. De online concurrentie is er kleiner, terwijl de afzetmarkt stukken groter is. Voor een succesvolle uitbreiding is het wel belangrijk om rekening te houden met een aantal culturele verschillen. Kopieer je jouw Nederlandse concept één op één door naar Spanje, dan is de slagingskans klein. Daarom heeft Maxilia Relatiegeschenken haar eigen leerproces omgezet naar een aantal handige tips die jouw onderneming wel zullen doen slagen vanaf dag één.Check onderstaande tips om jouw entree op de Spaanse markt wél vlotjes te laten verlopen:De Spaanse bedrijfscultuur is formeler én meer gestructureerd als het aankomt op hiërarchie. En dit uit zich in de duur van het aankoopproces. Waar bedrijven in Nederland regelmatig stagiaires inzetten om relatiegeschenken of andere essentiële aankopen zelfstandig te doen. Mogen medewerkers in Spanje nog geen €100 uitgeven zonder toestemming van hun manager. Hierdoor duurt het soms weken voordat er een beslissing genomen wordt.Hoewel in Nederland vrijwel iedereen Engels spreekt en begrijpt, is dit in Spanje niet altijd het geval. Daarom is het aan te raden om vanaf dag één klanten uitsluitend in hun eigen taal te benaderen. Daarnaast hebben ze een duidelijke voorkeur voor persoonlijk contact; telefonisch of face-to-face. Een emailflow gericht op het overtuigen van de klant om over te gaan tot een aankoop zal daarom stukken minder effectief zijn dan in Nederland. Een verslag van een persoonlijke conversatie, juist wél!Kijkend naar onze eigen ervaring, hebben we gemerkt dat men in Spanje vrijwel altijd op zoek is naar een goed ‘koopje’. Ben je net als wij actief in de B2B-sector, zorg dan voor ruim voldoende marge. Ook op de goedkoopste artikelen uit jouw assortiment. De gemiddelde orderwaarde ligt namelijk lager dan je waarschijnlijk gewend bent en het duurt vele malen langer om een klant binnen te slepen. Als de marges te dun zijn, is het lastig om winst te maken of de gestelde prognose te behalen.Als we bij Maxilia één ding geleerd hebben dan is het wel dat je een shop in Spanje niet ‘even erbij’ kunt doen. De markt is complex en vraagt om diepgaande kennis van de desbetreffende branche en het besluitproces. Doordat persoonlijk contact tijdrovend is maar wel de voorkeur heeft, is het essentieel om een volledig nieuw team samen te stellen dat zelfstandig opereert binnen óf naast jouw huidige onderneming. Expansie naar Spanje vraagt om een unieke strategie voor de inkoop, de online en offline marketing, de verkoop en het aftersales proces.Met bovenstaande tips, trap jij niet in de culturele valkuil en maak je jouw uitbreiding naar de Spaanse markt gegarandeerd tot een succes!