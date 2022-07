Een derde van de bedrijven stelde afgelopen jaar eisen sollicitanten naar beneden

13 juli 2022 - Maar liefst 35 procent van de Nederlandse organisaties heeft in het afgelopen jaar minder geëist van potentiële medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.088 Nederlandse HR-professionals, uitgevoerd door Panelwizard. Ook op financieel vlak doen Nederlandse bedrijven meer water bij de wijn: vier op de tien HR-specialisten gaven in het afgelopen jaar meer gehoor aan salariseisen van sollicitanten.

Met 52 procent komen vooral bedrijven in de zuidelijke en oostelijke provincies nu meer tegemoet aan de salariswensen van sollicitanten dan een jaar geleden. In Noord- en West-Nederland liggen deze percentages met 34 en 42 procent beduidend lager. "Door de huidige arbeidsmarktkrapte hebben werkzoekenden meer macht dan voorheen," zegt Wouter Waaijenberg, Directeur MSP bij De Staffing Groep. "Dit vraagt om meer flexibiliteit van werkgevers. Eisen naar beneden bijstellen is niet zozeer nodig wanneer je kandidaten vanuit een andere bril beoordeelt: niet kijken naar wat ze gedaan hebben, maar waar zij goed in zijn. Als je de juiste talenten op de geschikte plek krijgt, dan zijn zij de hogere loonstrook vaak meer dan waard."Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 63 procent van alle Nederlandse bedrijven vorig jaar hun strategie voor het werven van nieuwe medewerkers aanpasten. Behalve profieleisen bijstellen en tegemoetkomen aan salariswensen, breidde 54 procent van de respondenten hun geografische zoekgebied uit. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toekomst van hybride werken: ruim de helft van de Nederlandse HR-professionals verwacht dat dit voor werkzoekenden over een jaar nog even belangrijk is als nu. Waaijenberg: "De reisafstand is niet het enige waarvoor je als werkgever uit je comfortzone moet komen, want de hoge werkloosheid onder bijvoorbeeld 55-plussers maakt dat je écht op een andere manier naar je ideale kandidaat moet kijken."Mogelijk dat meer inzetten op een onderscheidende bedrijfscultuur Nederlandse organisaties helpt met het vinden van het juiste talent. Zo noemt maar liefst 44 procent van de ondervraagde HR-specialisten diversiteit en inclusie belangrijker dan een jaar terug en vindt een even groot deel soft-skills zwaarwegender dan opleiding en werkervaring. Vooral HR-professionals jonger dan dertig jaar zien het belang van ‘D&I’ (51 procent) en persoonlijke vaardigheden (54 procent) binnen hun organisatie toenemen. Onder vijftigplussers bedragen deze percentages 42 en 33 procent. Waaijenberg: "Inzetten op je zogeheten employer brand geeft je organisatie een duidelijk gezicht. Wanneer potentiële werknemers zich daarin herkennen, zullen zij zich eerder bij je aansluiten. Bovendien maakt een match op persoonlijk vlak professioneel samenwerken makkelijker. Zorg daarom voor een authentieke bedrijfscultuur, waarbinnen iedereen zich welkom en gehoord voelt."