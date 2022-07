42 procent Nederlanders bezorgd om stijgende hypotheekrente

12 juli 2022 - Maar liefst twee op de vijf Nederlanders met een koophuis maken zich zorgen om de stijgende hypotheekrente. Dit blijkt uit onderzoek van Kadasterdata.nl onder 1.134 Nederlandse woningeigenaren. Mogelijk ontstaan deze zorgen door een gebrek aan financiële knowhow, want 24 procent van de respondenten weet niet hoe hij met de nieuwe financiële situatie om moet gaan. Dit terwijl de hypotheekrentestijging voor een derde van alle ondervraagden een negatief effect heeft op hun financiële situatie.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Logischerwijs zijn vooral Nederlanders waarbij de rentevaste periode binnen vijf jaar afloopt bezorgd om de stijgende hypotheekrente (55 procent). Zo heeft de stijging vooral voor hen (49 procent) en voor woningeigenaren met een variabele rente (50 procent) een negatieve invloed op hun financiële situatie. Toch zijn de zorgen ook aanwezig bij een derde van de respondenten met een rentevaste periode van langer dan twintig jaar, mede doordat 31 procent van hen een negatief effect op hun geldzaken verwacht. "Een stijgende hypotheekrente zet druk op de huizenprijzen, omdat de maandlasten voor kopers toenemen" zegt Peter Abrahamse van Kadasterdata. "Dit kan leiden tot vraagprijzen die voor langere tijd dalen. Maar gezien de huidige woningmarktkrapte en veel huiseigenaren die een lange rentevaste periode hebben, blijft dat maar de vraag."Door de stijgende hypotheekrente gaat een deel van de Nederlandse huiseigenaren actie ondernemen. Zo gaat 19 procent van de ondervraagden in het komende jaar extra aflossen, gaat maar liefst 31 procent van hen zich binnenkort oriënteren op het oversluiten van de hypotheek, terwijl vijftien procent zelfs op zoek gaat naar een nieuwe woning. Van de woningeigenaren die aangeven dat de stijgende rente een negatieve impact heeft op hun financiële situatie, gaat maar liefst 72 procent actie ondernemen: zestig procent gaat voor (een van) de hiervoor genoemde opties, twaalf procent neemt een niet toegelichte maatregel. Abrahamse: "Actie roept reactie op, dat is duidelijk. Of en welke acties verstandig zijn, is sterk situatie afhankelijk. Hiervoor kun je het beste in gesprek gaan met je hypotheekadviseur, die je gericht en gedegen advies kan geven."Niet alle Nederlanders met een eigen woning nemen hun hypotheek of zelfs hun koophuis in heroverweging. Sterker nog, maar liefst 62 procent van de ondervraagden gaat geen actie ondernemen als gevolg van de hypotheekrentestijging. Dit ‘afwachten’ geldt opvallend genoeg niet alleen voor degenen met een afgeloste hypotheek (67 procent) of waarbij de rentevaste periode nog meer dan twintig jaar duurt (63 procent), maar ook voor Nederlanders met een rentevaste periode van tussen de vijf en tien jaar (64 procent). Abrahamse: "Ik kan me goed voorstellen dat huiseigenaren nog even de kat uit de boom kijken. Toch zou ik niet te lang wachten met advies inwinnen bij een bevoegde partij. Hoe eerder je jouw financiële situatie duidelijk in kaart heb, des te makkelijker je kunt bijsturen wanneer het nodig is."