Onbetaalde facturen innen: bedrijven zijn goed af in Nederland

11 juli 2022 - In welke landen zijn onbetaalde facturen gemakkelijk dan wel moeilijk alsnog te innen? Nederland hoort tot de top-drie van landen waar dat relatief gemakkelijk kan. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Trade. Zweden komt als beste uit de bus, daarna Duitsland. Nederland deelt de derde plaats met Finland en Portugal. In totaal zijn 49 landen doorgelicht. Samen goed voor 85 procent van het wereldwijde handel.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: "Je zou misschien verwachten dat het innen van openstaande facturen in de afgelopen coronaperiode met de lockdowns alleen maar moeilijker is geworden, maar dat valt mee. Om de vier jaar toetsen we wereldwijd de Trade Collection Complexity en de algemene conclusie is dat de situatie, zeker in de Eurozone, stabiel is gebleven."In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de betalingspraktijk en de faillissementsregels per land en de mogelijkheid om betaling via de rechter af te dwingen. Geeroms: "Als een bedrijf slecht betaalt dan kun je als schuldeiser naar de rechter stappen om betaling af te dwingen. Dan is het wel belangrijk dat een rechtbank vlot een beslissing neemt. In Zweden is dat perfect geregeld maar in een land als Frankrijk of Spanje is dat juist heel complex."Het onderzoek dat in 2022 is gehouden komt uit op een Collection Complexity van 49 op een schaal van 0 tot 100. Dit wereldwijde gemiddelde ligt iets onder de uitkomst van 2018 (was toen 51). De ranglijst van 2022 laat zien dat het relatief gemakkelijk is om in drie van de tien landen schulden te vorderen. Hiervan bevinden zich de meeste landen in West-Europa. Een op de vijf landen valt onder de categorie ‘ernstig’, met als koplopers Saoedi-Arabië, Maleisië en de Verenigde Arabische Emiraten. Landen die ook slecht scoren zijn Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Griekenland en Italië. En verder weg: Brazilië, Hong Kong, Israël, Japan, Senegal en Singapore.Geeroms: "Ruwweg kampt tweederde van de onderzochte landen met 'zeer ernstige' dan wel 'problematische' inning van onbetaalde facturen. Omgerekend dreigen bedrijven die zakendoen met deze landen 7,7 biljoen dollar mis te lopen. Het is dus zeer goed uitkijken voor bedrijven met wie je in zee gaat en naar welk land je exporteert."Volgens Geeroms is in de achterliggende corona-periode een vertekend beeld ontstaan van de financiële gezondheid van bedrijven. "Overheidssteun heeft veel problemen gecamoufleerd. Betalingsproblemen bleven onder de radar. Nu de steunpakketten wegvallen en ook geld lenen niet langer ‘gratis’ is, zullen betalingsproblemen snel toenemen. Ook omdat de economische groei terugvalt. Bedrijven genereren minder inkomsten. Ze proberen hun liquiditeitspositie op te rekken door betaling van hun facturen uit te stellen."Ons land komt prima tevoorschijn in het onderzoek. Over Nederland schrijven de onderzoekers onder meer dat het betalingsgedrag van binnenlandse bedrijven zeer goed is, waarbij de betaling gemiddeld genomen binnen 47 dagen plaatsvindt.(Foto Johan Geeroms)