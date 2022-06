Cybercriminelen verkopen toegang tot bedrijven via het dark web vanaf $2000

23 juni 2022 - Met de opkomst van het cybercrime-as-a-service verdienmodel, is de informatie die nodig is om een aanval te organiseren in trek bij cybercriminelen. Experts van Kaspersky analyseerden bijna 200 berichten op het dark web waarin wordt aangeboden om informatie te kopen voor initiële toegang tot bedrijfsfora.

De gemiddelde kosten voor toegang tot de systemen van een groot bedrijf liggen tussen de $2000 en $4000 (€1900 en €3800), wat relatief goedkoop is vergeleken met de potentiële schade die bedrijven die doelwit zijn kunnen oplopen. Dergelijke diensten zijn van groot belang voor ransomware-exploitanten, van wie de winsten kunnen oplopen tot maar liefst 40 miljoen dollar (€38 mln) per jaar. Deze en andere bevindingen zijn te vinden in het nieuwe Kaspersky-rapport ‘How much does access to corporate infrastructure cost?’.Uit onderzoek van Kaspersky blijkt dat er op het dark web niet alleen veel vraag is naar gegevens die via een aanval zijn verkregen, maar ook naar de gegevens en diensten die nodig zijn om een aanval te organiseren. Zodra een aanvaller toegang heeft gekregen tot de infrastructuur van een organisatie, kan hij die toegang verkopen aan andere geavanceerde cybercriminelen, zoals ransomware-exploitanten. Dergelijke aanvallen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen en reputatieschade voor getroffen organisaties. Zowel MKB’s als grote ondernemingen zijn het doelwit van deze aanvallen.Experts van Kaspersky analyseerden bijna 200 berichten op het dark web waarin werd aangeboden om de informatie te kopen voor initiële toegang tot bedrijfsfora, met de bedoeling om de belangrijkste soorten bedrijfsgegevens die worden verkocht te achterhalen, evenals welke criteria cybercriminelen gebruiken om de prijs voor de gegevens van een organisatie te bepalen. In de meeste berichten (75 procent) werd RDP-toegang (Remote Desktop) verkocht. Hiermee wordt toegang verschaft tot een desktop of applicatie die op afstand wordt gehost. Cybercriminelen kunnen hiermee verbinden, toegang krijgen en gegevens en bronnen beheren via een host op afstand, net alsof de werknemers van een bedrijf de gegevens lokaal beheren.De prijzen voor initiële toegang variëren sterk, van een paar honderd dollar tot honderdduizenden. Het is niet verbazingwekkend dat de belangrijkste bepalende factor voor de hoge prijzen van de geanalyseerde aanbiedingen de inkomsten van het potentiële slachtoffer zijn - de prijs groeit mee met de inkomsten. De prijzen kunnen ook verschillen afhankelijk van de bedrijfstak van het bedrijf en de regio waar het actief is.Toegang tot grote bedrijfsinfrastructuren kost gewoonlijk tussen $2.000 en $4.000 (€1900 - €3800), wat relatief bescheiden prijzen zijn. Maar er is ook geen maximum aan de kosten. Gegevens van een bedrijf met een omzet van 465 miljoen dollar (€443 mln) zijn te koop voor 50.000 dollar (ruim €47.500).Een voorbeeld van een verkoopaanbod van gegevens voor toegang op afstand tot vijf bedrijven in één netwerk voor $50.000Ongetwijfeld is een van de belangrijkste componenten van de initiële toegangsprijs het geldbedrag dat de koper potentieel kan verdienen aan een aanval met gebruikmaking van die toegang. Ransomware-exploitanten zijn niet voor niets bereid duizenden, of zelfs tienduizenden, te betalen voor de mogelijkheid om een bedrijfsnetwerk te infiltreren. Deze kosten het beoogde bedrijf vaak miljoenen dollars. De meest productieve actoren van het afgelopen jaar hebben in de afgelopen drie jaar potentieel 5,2 miljard dollar (bijna €5 mln) aan overschrijvingen ontvangen.Cybercriminelen versleutelen niet alleen bedrijfsgegevens, maar stelen ze ook. Later kunnen zij een deel van de gestolen gegevens op hun blogs plaatsen - in de eerste plaats als bewijs, maar ook als extra pressiemiddel - waarbij zij ermee dreigen meer gegevens te publiceren tenzij het bedrijf hen binnen een bepaalde termijn het geld betaalt dat zij eisen."De cybercriminele gemeenschap is geëvolueerd, niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van hun organisatie. Tegenwoordig lijken ransomware-groepen meer op echte industrieën met diensten en producten die te koop zijn. Wij houden voortdurend darknet-fora in de gaten om nieuwe trends en tactieken van de cybercriminele underground te ontdekken. We hebben de toenemende markt van gegevens gezien die nodig zijn om een aanval te organiseren. Het verkrijgen van inzicht in bronnen op het dark web is essentieel voor bedrijven die threat intelligence willen verrijken. Tijdige informatie over geplande aanvallen, discussies over kwetsbaarheden en succesvolle inbreuken op gegevens zullen helpen om het aanvalsoppervlak te verkleinen en passende maatregelen te nemen," aldus Sergey Shcherbel, security-expert bij Kaspersky.