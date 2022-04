96 procent van de organisaties slachtoffer van cyberaanvallen via de toeleveringsketen

22 april 2022 - Maar liefst 96 procent van de ondervraagde organisaties in de Benelux heeft te maken gehad met een cyberaanval als gevolg van kwetsbaarheden in hun toeleveringsketen. De Benelux scoort daarmee aanmerkelijk hoger op dit vlak dan het wereldwijde gemiddelde van 93 procent. Dit blijkt uit het wereldwijde onderzoek naar third party cyber risk management van BlueVoyant onder 1650 CIO's, CISO's en CPO's die verantwoordelijk zijn voor het cyberrisicobeheer in hun toeleveringsketen, waaronder 277 respondenten uit de Benelux.

De onderzoeksresultaten schetsen een verontrustend beeld van toenemende risico’s, beperkt zicht op leveranciers én beperkt bewustzijn van cyberrisico’s in de toeleveringsketen. In de afgelopen twaalf maanden kwam het bij organisaties gemiddeld bijna vier keer (3,9) voor dat zij slachtoffer werden van een cyberaanval door kwetsbaarheden in de toeleveringsketen. Het wereldwijde gemiddelde in 2021 ligt op 3,7 per organisatie.Ruim negen op de tien organisaties (93 procent) ondervonden negatieve gevolgen van cyberaanvallen in hun toeleveringsketen. En het blijft niet bij een eenmalig incident. Ruim de helft van de organisaties (52 procent) kreeg te maken met twee tot vijf aanvallen. Bijna een derde (27 procent) zelfs zes tot tien keer. Opvallend is dat er vrij weinig wordt gedaan tegen deze cyberincidenten. 42 procent van de respondenten geeft aan dat cyberrisico’s van derden niet op hun radar staan. Dit is aanzienlijk hoger dan wat andere landen aangeven in het onderzoek. Daar geeft 29 procent aan dat cyberrisico’s van derden niet in beeld zijn. Slechts een kwart geeft aan dat cyberrisico’s van derden een belangrijke prioriteit is voor hun organisatie.Externe leveranciers worden door organisaties vaak over het hoofd gezien. Een opvallende 91 procent controleert hun externe leveranciers niet op cyberveiligheidsrisico’s. Het komt vaak (43 procent) voor dat organisaties geen idee hebben of er zich problemen voordoen bij derden. Het toezicht dat er wel is, wordt slecht nageleefd. 69 procent controleert hun leveranciers om de drie maanden, of zelfs minder vaak. Dit leidt indirect tot bezorgdheid over de zichtbaarheid van kwetsbaarheden bij leveranciers.Hoewel de budgetten voor vendor risk management zijn gestegen, missen de uitgaven een strategische focus. Bijna de helft (45 procent) van de organisaties in de Benelux geeft aan dat de budgetten tussen 51 en 100 procent stijgen. Nog eens zestien procent meldt stijgingen van meer dan 100 procent."Het is zorgwekkend dat bedrijven in de Benelux beperkt prioriteit geven aan third party of vendor cyber risk management, ondanks de toenemende risico’s door het steeds bredere potentiële aanvalsoppervlak en steeds geavanceerdere cyberdreigingen," aldus Richard Wolters, Director of European Marketing bij BlueVoyant. "Overigens verrast mij dit niet, gezien de vaak gefragmenteerde aanpak in vendor cyber risk monitoring. Met het aantal groeiende cyberincidenten dat te maken heeft met zwakheden in de toeleveringsketens, hebben veel organisaties moeite om te bepalen hoe cyberveiligheidsbudgetten besteed moeten worden. Hoewel het positief is dat bedrijven in de Benelux investeren in het cyberrisicobeheer van toeleveranciers, is het nog onduidelijk in hoeverre deze budgetten doeltreffend en planmatig kunnen worden ingezet. Het is zaak hier op korte termijn verandering in te brengen, om de kans op cyberincidenten te verkleinen."