Bedrijven met grensarbeiders: waar aan te denken?

8 juni 2022 - Krapte op de arbeidsmarkt en schaarste aan vakpersoneel zorgen ervoor dat veel bedrijven steeds vaker ook over de landsgrenzen heen op zoek gaan naar nieuwe medewerkers. Een zinvolle stap, want personeel uit het buurland kan zorgen voor nieuwe perspectieven of zelfs toegang tot een nieuwe markt verschaffen.

Verschillen in wet- en regelgeving tussen beide landen zorgen daarbij echter wel voor de nodige aandachtspunten: waar moet bijvoorbeeld belasting worden afgedragen en hoe zit het precies met thuiswerken? Allemaal vragen die het liefst zo vroeg mogelijk moeten worden beantwoord. De vijf GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens steken daarbij de helpende hand toe. Op maandag 13 juni van 15.30 tot 16.30 uur organiseren ze een webinar voor Nederlandse werkgevers. Het webinar vindt in het Nederlands plaats. Deelname is gratis.Tot en met 30 juni 2022 gelden er in verband met de coronapandemie nog speciale afspraken over grensoverschrijdende regelingen omtrent sociale zekerheid en de belastingplicht. Deze speciale regeling, die vooral het thuiswerken gemakkelijker moest maken, geldt vanaf 1 juli niet meer – en dan is het heel belangrijk dat werkgevers en werknemers afspraken met elkaar maken. "Zij moeten met elkaar bespreken wat de mogelijkheden zijn en de afspraken schriftelijk vastleggen, zodat er geen misverstanden ontstaan," aldus Herman Lammers, adviseur bij het GrensInfoPunt."Wie in Nederland een dienstverband heeft, maar voor het bedrijf deels ook in Duitsland werkt, werkt in twee landen. Dan moet bekeken worden welk land voor de sociale zekerheid verantwoordelijk is." Dat kan verstrekkende gevolgen hebben: "De kans is groot dat de werknemer in Nederland én in Duitsland belasting over zijn inkomen moet afdrage,n" aldus Lammers. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de juiste inhoudingen op het loon en de afdracht van de premies. "Tijdens het webinar gaan we in op de zaken waar de werkgever rekening mee moet houden. Welke premies moeten waar worden afgedragen? Heb ik meer of minder personeelskosten? Moet ik een nieuw arbeidscontract aanbieden? En hoe zit het met de loondoorbetalingsplicht bij ziekte? Dat komt allemaal aan de orde," vertelt Carola Schroer, tevens GrensInfoPunt-adviseur. Samen met Lammers zal zij het webinar op 13 juni verzorgen.Op dinsdag 14 juni organiseren de GrensInfoPunten een webinar waarin de omgekeerde situatie behandeld wordt: Duitse werkgevers die personeel uit Nederland in dienst hebben, dat regelmatig in Nederland werkzaam is. Dit webinar zal in het Duits zijn en duurt van 15.30 tot 16.30 uur.Wie deel wil nemen aan het webinar, kan zich tot en met 12 juni aanmelden door een e-mail te sturen naar gip@mediamixx.eu.