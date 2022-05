Nederlandse consument experimenteert met nieuwe identificatiemethoden

24 mei 2022 - Nederlanders staan open voor nieuwe, innovatieve manieren om hun identiteit aan te tonen. Dit blijkt uit Battle to Onboard, een groot Europees onderzoek van Signicat onder ruim 7600 consumenten van financiële producten zoals een bankrekening of hypotheek. Identificatie met behulp van een digitale identiteit zoals iDIN heeft echter nog altijd de voorkeur.

Het verifiëren van de identiteit is een belangrijk onderdeel van de aanvraag van een financieel product. Bijna de helft van de Nederlanders identificeerde zich al eens met NFC, waarbij de chip in een identiteitsbewijs tegen een smartphone aan wordt gehouden. Daarnaast staat ruim een kwart ervoor open om dit te proberen. Dit beeld zien we ook bij het identificeren met een biometrisch kenmerk zoals een vingerafdruk. De ervaringen met beide technologieën zijn overwegend positief.De meeste Nederlanders identificeren zich het liefst op afstand met behulp van een digitale identiteit (39 procent) of via het inscannen van identiteitsdocumenten met de mobiele telefoon of webcam (29 procent). Een fysiek bezoek aan het filiaal staat op plek drie en is vooral populair onder 65-plussers. Slechts een fractie van de consumenten prefereert een ‘Zoom-achtig’ video-interview of het opnemen van een korte video.Veel mensen sluiten nu hun hypotheek of andere lening over in verband met de stijgende rente. Financiële dienstverleners die hiervan willen profiteren, moeten goed kijken naar hun identificatieproces. Nederlanders hechten namelijk aan keuzevrijheid. Ruim drie kwart van de consumenten wil bij de aanvraag van een financieel product kunnen kiezen uit verschillende identificatiemethoden. Is het noodzakelijk om een identiteitsbewijs te tonen in een fysieke vestiging? Dan begint bijna een derde niet eens met de aanvraag."De consument stelt steeds hogere eisen aan het onboardingproces," zegt Thijs Vink, Chief Central and Southern Europe bij Signicat. "Sommige vormen van identiteitscontrole zijn duidelijk populairder dan andere. Uit dit onderzoek blijkt echter vooral dat consumenten keuze willen hebben. Slimme financiële dienstverleners spelen hierop in door verschillende identificatiemethoden aan te bieden. Alleen zo creëren ze de optimale klantervaring voor iedereen."Aan het onderzoek ‘Battle to Onboard’ werkten ruim 7600 consumenten uit 14 verschillende landen mee, waaronder 508 Nederlanders. De respondenten beantwoordden een reeks vragen over hun ervaringen en voorkeuren bij de aanvraag van financiële producten. Met dit onderzoek brengt Signicat de verwachtingen van de moderne consument in kaart, zodat financiële dienstverleners hun onboardingproces kunnen verbeteren.