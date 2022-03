Wachtwoordopslag bevat risico’s juist voor snelgroeiende bedrijven

31 maart 2022 - Uit een recent onderzoek van Beyond Identity, aanbieder van onzichtbaar op de achtergrond werkende multi-factorauthenticatie (MFA), onder meer dan 1.000 werknemers van snelgroeiende bedrijven blijkt hoe kwetsbaar deze organisaties zijn voor beveiligingsdreigingen die voorkomen uit wachtwoordtechnieken die niet goed functioneren.

Ondanks het feit dat het kraken van wachtwoorden de meest voorkomende methode is voor hackers om toegang te krijgen tot het netwerk, bleek uit het rapport dat juist snelgroeiende bedrijven onveilige technieken gebruiken om wachtwoorden op te slaan.Deze laksheid in beveiliging leidt ertoe dat snelgroeiende ondernemingen regelmatig te maken kregen met inbreuken. Meer dan een derde van de respondenten (35 procent) zegt dat hun bedrijf al tussen drie en vijf keer is aangevallen door cybercriminelen. Een vijfde (twintig procent) van hen heeft dit zelfs vaker meegemaakt. Snelgroeiende bedrijven zijn een populair doelwit van aanvallen omdat er bij deze organisaties, zoals de naam al doet vermoeden, veel kapitaal op het spel staat. Maar, volgens het onderzoek bleken zij echter beter in staat om hun fondsen veilig te stellen dan bedrijven met een normaal groeipatroon, waarvan de verliezen gemiddeld meer dan 100.000 dollar bedroegen.Ondanks de inzet van slechte wachtwoordbeheer-technieken, bleek uit het rapport dat 62 procent van de respondenten van mening was dat hun snelgroeiende werkgevers proactief zijn op het gebied van online beveiliging, terwijl iets meer dan de helft (55 procent) aangaf zelfs de meest elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het beperken van beheerrechten op het netwerk. Snelgroeiende bedrijven verdienen nog een pluim: velen van hen trokken direct de teugels aan nadat zij te maken kregen met een beveiligingslek. Volgens 70 procent van de respondenten begonnen hun werkgevers na een incident met voorlichting over cyberbeveiliging en 60 procent van hen zegt dat een beveiligingslek leidde tot het maken van gegevensback-ups. Bij minder dan de helft van zowel de snelgroeiende bedrijven als de bedrijven met een normaal groeipatroon leidde een incident echter tot het afsluiten van een cyberverzekering of het installeren van IT-beveiligingssoftware. Hoewel het bemoedigend is dat deze bedrijven beginnen met beveiligingsmaatregelen, toont het onderzoek aan dat zij er uiteindelijk niet afdoende in slagen om hun werknemers en kritieke gegevens veilig te houden.Meer informatie over het onderzoek vind je hier: Survey: Cybersecurity Habits of Hyper-Growth Businesses | Beyond Identity *Onderzoek is uitgevoerd door Fractl Research onder meer dan 1.000 Amerikaanse werknemers van snelgroeiende bedrijven