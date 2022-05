Geen rem op groei foodtrucks

20 mei 2022 - Het festivalseizoen is weer in volle gang. Voor 2022 staan ruim 1.100 festivals gepland. Foodtrucks zijn bij deze festivals bijna niet meer weg te denken. Tijdens de coronaperiode is het aantal foodtrucks flink toegenomen. In 2017 telde het KVK Handelsregister net geen 1.200 foodtrucks. Anno 2022 zijn dit er bijna 2.500. Een toename van 110 procent in vijf jaar tijd.

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemingen met een foodtruck is sinds 2017 met 110 procent gestegen van: van 1.189 naar 2.495.Onno van Gent, eigenaar van vraag en aanbodplatform Foodtruckbooking.com herkent de sterke groei van het aantal ondernemers met een foodtruck. "De foodtruck is overgewaaid vanuit Amerika. Natuurlijk kennen we al jaren de populaire friet-, hamburger- en pizzawagen, maar na de film ‘Chef’ zijn ook culinaire foodtrucks populair. In de film wordt de chef-kok van een goed restaurant in Los Angeles ontslagen en begint hij met succes een voedselwagen."Foodtrucks zijn volgens Van Gent steeds meer onderdeel van een event. "Ze dragen in belangrijke mate bij aan de sfeer. Daarbij vindt er een verschuiving plaats. De consument vindt niet alleen de kwaliteit van het eten belangrijk, hij vraagt ook om vernieuwing. Denk hierbij aan sushi, vegetarisch of vegan eten. Koken met producten van lokale ondernemers is daarnaast de trend. Een goede foodtruck onderscheidt zich met vers en gezond eten, gecombineerd met een origineel concept."Van Gent verwacht niet dat het aantal foodtruckondernemingen nog veel zal groeien. Wel verwacht hij dat het aantal foodtrucks per onderneming toeneemt: "Veel foodtruckondernemers zullen nu op een punt komen waar ze moeten beslissen of ze uitbreiden om er voldoende inkomen uit te blijven halen."Bijna 45 procent van de foodtrucks is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 1.113 foodtrucks gevestigd. In Drenthe vind je slechts 51 foodtrucks.Als je kijkt naar het aantal foodtrucks per 100.000 inwoners, telt de provincie Noord-Holland met 21,1 foodtrucks per 100.000 inwoners de meeste foodtrucks. Flevoland en Zeeland volgen met respectievelijk 18,6 en 17,6. Overijssel heeft de minste foodtrucks per 100.000 inwoners met 8,1.De vestigingslocatie zegt volgens Van Gent niet zoveel over waarde foodtrucks te vinden zijn. "Het is gebruikelijk dat foodtruckeigenaren grotere afstanden afleggen om op festivals en events te staan."Volgens Van Gent verandert het type foodtruckondernemer. "Waar het eerder veel parttimers waren die naast hun foodtruck nog een baan of een andere bedrijfsactiviteit hadden, krijgen de fulltime foodtruckondernemers de overhand." Van Gent schat het aantal fulltime foodtruckondernemers op 65 procent van het totaal. "Naast festivals richten deze ondernemers zich op het verzorgen van de complete catering bij bedrijfs- en familiefeesten."Van Gent denkt dat de grote groei in het aantal nieuwe foodtruckondernemingen nu stopt. Hij verwacht wel uitbreiding van het aantal trucks per onderneming. "Veel foodtruckondernemers zullen nu op een punt komen waar ze moeten beslissen of ze uitbreiden om er voldoende inkomen uit te blijven halen."De inkomsten voor foodtrucks wisselen sterk. "Bij inhuur voor catering maken de ondernemers vaak vaste prijsafspraken met een klant. Het aantal gasten is bekend en daar kun je op inkopen. Bij een event is het aantal kopende klanten minder zeker. Daarnaast moeten foodtruckondernemers op een festival meestal stageld betalen én een percentage van de omzet, vaak zo’n 30 tot 50 procent, afdragen aan de organisatie.Op basis van deze kosten én het verwachte aantal bezoekers doen ze inkopen. Een foodtruckondernemer kan daar zelf de prijs van zijn product bepalen. Maar je begrijpt dat dit de prijs van de gerechten flink op kan drijven."Een echte belangenorganisatie voor foodtrucks is er volgens Van Gent niet. "Foodtruckbooking.com springt hierop in. Om de branche verder te professionaliseren zijn door een jurist algemene voorwaarden voor foodtrucks opgesteld en is er in samenwerking met een verzekeraar een foodtruckverzekering gekomen. Foodtrucks bleken namelijk moeilijk te verzekeren."