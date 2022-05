ACM komt met leidraad over regels voor platformbedrijven en online ondernemers

20 mei 2022 - Online platforms, zoals marktplaatsen, zoekmachines en boekingssites, hebben meer duidelijkheid nodig over hoe ze invulling moeten geven aan de Platform-to-Business-verordening. Dat blijkt uit een marktverkenning die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gedaan. De verordening bevat onder meer regels over welke informatie ondernemers horen te krijgen die via online platforms diensten of artikelen aan consumenten aanbieden.

Er gaat een wetsvoorstel naar de Raad van State waarin wordt voorgesteld dat de ACM toezicht gaat houden op deze regels. Daarom bereidt de ACM alvast een leidraad voor waarin ze verder verduidelijkt waar platforms en zoekmachines aan moeten voldoen.Online platforms moeten zich sinds juni 2020 houden aan de regels uit de Europese Platform-to-Business-verordening, die is bedoeld om een concurrerende, eerlijke en transparante online markt te garanderen waar bedrijven zich verantwoordelijk gedragen. "Tijdens onze marktverkenning hebben we geconstateerd dat de open normen van de Platform-to-Business-verordening in de praktijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Met een leidraad kunnen we duidelijkheid geven over hoe de ACM deze normen als toezichthouder zal interpreteren, zodat het voor platforms helder is wat ze moeten doen en hun zakelijke klanten weten waar ze recht op hebben", legt ACM-bestuurslid Manon Leijten uit. De ACM streeft ernaar om dit najaar de leidraad voor consultatie te publiceren.Ondernemers zijn steeds vaker afhankelijk van platforms en online zoekmachines om hun klanten te bereiken. Daarom is het belangrijk dat platforms en online zoekmachines duidelijke en actuele informatie geven aan ondernemers die van hun diensten gebruik willen maken. Als de ACM wordt aangewezen als toezichthouder op de Platform-to-Business-verordening, kan ze ondernemers beschermen wanneer platforms hen bijvoorbeeld onvolledig informeren over de rangschikking van goederen en diensten op het platform.De Platform-to-Business-verordening bepaalt onder andere dat de algemene voorwaarden van platforms voor ondernemers duidelijk en eenvoudig beschikbaar zijn. Platforms moeten in de algemene voorwaarden onder meer transparant zijn over hoe geschillen worden beslecht en welke parameters de rangschikking bepalen. Als het platform ook eigen diensten of goederen verkoopt, moet het platform uitleggen of, waarom en op welke wijze hij zijn eigen diensten of producten anders behandelt dan producten van ondernemers.