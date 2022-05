Gaat jouw kantoor (óók) 24 uur open?

20 mei 2022 - Lange tijd werd gedacht dat 24/7 service verlenen enkel relevant was voor de B2C-markt, maar is dit wel zo? De verschillen tussen consumenten en zakelijke klanten worden namelijk steeds kleiner. Zo signaleert Maxilia Relatiegeschenken een significante groei aan traffic in de avonduren ten opzichte van 2020, waarvan 52 procent mobiel plaatsvindt met een piek tussen 20.00 en 22.00 uur.

Dit toont aan dat ook de zakelijke markt steeds meer buiten de standaard werktijden actief is. Maar wat is de oorzaak van deze opvallende verschuiving?Een verklaring voor deze verandering is de stijgende thuiswerktrend waardoor medewerkers niet meer gebonden zijn aan een bepaalde locatie of vaste werktijden. Hierdoor zijn de traditionele werktijden niet altijd toereikend. Het lijkt er dan ook op dat er een verschuiving plaats vindt in de traditionele 9-tot-5-mentaliteit van de zakelijke sector.Flexibele werktijden en hybride werken zijn zowel in de B2C als in de B2B-sector in opkomst. Hierdoor kunnen medewerkers hun werktijden eenvoudig aanpassen op piekmomenten buiten de traditionele werktijden. Voor de klant betekent dit nog betere service én kortere wachttijden. Voor de medewerkers zelf heeft het ook veel voordelen. Dankzij flexibele werktijden en bijvoorbeeld ploegendiensten kunnen medewerkers hun werktijden aanpassen aan hun natuurlijke ritme (biologische klok). Dit zorgt voor betere prestaties en gaat vaak gepaard met een hogere productiviteit. Een absolute win-win!In de B2B sector is er steeds minder behoefte aan persoonlijk contact waardoor de vraag naar geautomatiseerde platformen groeit. Uit een wereldwijd onderzoek van McKinsey blijkt namelijk dat driekwart van de B2B-kopers en -verkopers de voorkeur geeft aan digitale zelfservice, met indirecte persoonlijke ondersteuning. Zelfs bij het plaatsen van nieuwe, grote orders met een waarde van $50.000. Persoonlijk contact mag uiteraard niet verdwijnen, maar moet opnieuw uitgevonden worden."Bij ons ligt de focus op zelfredzaamheid en gebruiksvriendelijkheid zodat klanten altijd en overal een offerte kunnen aanvragen of juist direct een bestelling kunnen plaatsen", zegt Vincent de Wit, Marketing Manager bij Maxilia . Dit betekent echter niet dat persoonlijk contact volledig moet verdwijnen. Want naast een optimale digitale customer journey, blijft persoonlijk contact onmisbaar binnen het verkoopproces. Een verandering in de manier van service verlenen in de B2B-sector lijkt dan ook onvermijdelijk.Door de aanhoudende coronapandemie zijn de mogelijkheden tot face-to-face contact inmiddels radicaal beperkt waardoor de digitalisering ook voor de B2B-sector op gang is gekomen: voor remote werken én verkopen. Zo geeft maar liefst 76 procent van de B2B-klanten aan dat hun voorkeur bij video-interactie ligt. Denk hierbij aan het delen van een persoonlijke boodschap bij het benaderen van een prospect via LinkedIn of het toevoegen van een video aan de offerte voor extra toelichting. Deze tools zorgen namelijk voor een optimale digitale beleving waarbij het gemak van de klant centraal staat, zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen. Daarnaast zorgt de groei in mobiel traffic ervoor dat ondernemers een mobiele beleving moeten ontwikkelen die niet onderdoet aan de traditionele desktop beleving.De effecten van de coronacrisis zullen nog tijden zichtbaar zijn en hebben een permanente verandering in gang gezet op verschillende vlakken. Ook in de zakelijke markt. Daarom is juist nu een goede tijd om veranderingen door te voeren. Wat denk jij? Is het tijd om jouw B2B-klanten op dezelfde manier te benaderen als de consument?