156 Faillissementen in februari; lichte stijging in stagnerende trend

18 maart 2022 - Afgelopen februari gingen 156 bedrijven in Nederland failliet. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Altares Dun & Bradstreet. Die 156 faillissementen zijn er 28 méér dan in januari, toen er 128 bedrijven stopten. Ook in februari 2021 was het aantal significant lager. Toen gingen er 129 ondernemingen failliet.

Altares Dun & Bradstreet analyseert maandelijks het aantal faillissementen in Nederland. Het bedrijf heeft inzicht in honderden miljoenen geanonimiseerde bedrijfsrecords uit meer dan 30.000 bronnen, waardoor Altares Dun & Bradstreet betrouwbare uitspraken kan doen over het aantal actieve ondernemingen in een land.Het overgrote deel van de faillissementen in Nederland valt in de handel en de bouw. De handel zag de meeste faillissementen in februari (28) en ook in januari was deze sector koploper (22). De bouw volgt op de voet, met 27 faillissementen in februari en 18 in januari. Dat is niet verwonderlijk: deze sectoren hebben ook de meeste ondernemingen. Er is verder een lichte stijging zichtbaar in het aantal faillissementen in de gezondheidszorg. In de eerste twee maanden van 2022 waren dat er 24, terwijl er in heel 2021 slechts 72 bedrijven in totaal stopten.Voor andere sectoren was er beter nieuws. Er gingen in januari en februari geen energiebedrijven failliet, terwijl er in december 2021 nog zes van zulke bedrijven stopten. In de informatie- en communicatiesector gingen drie bedrijven failliet. Dat is net zoveel als in juni 2021, en het minst sinds februari 2021. Geen enkele andere sector moet zo ver terug in de tijd om vergelijkbare cijfers te vinden.Ook al stegen de cijfers in februari, toch ziet Altares Dun & Bradstreet een dalende trend. Joris Peeters, Chief Data Scientist bij het bedrijf: "Als we het aantal faillissementen in Nederland sinds januari 2019 op een rij zetten, zien we dat de dalende trend die in 2019 inzette stagneert. Ook al zagen we in februari een lichte stijging: in februari 2020 gingen er nog 309 bedrijven failliet. Dat plaatst één en ander wel in perspectief." Een prognose voor maart is niet te stellen, zegt hij. "Vorig jaar was maart, na november, de maand met de meeste faillissementen. Maar dat garandeert niets over het aantal van dit jaar."