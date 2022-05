Voorkom deze drie juridische valkuilen

9 mei 2022 - Je staat er niet lang bij stil, maar je gaat als ondernemer behoorlijk wat juridische overeenkomsten aan. Denk bijvoorbeeld aan een vennootschapscontract als je samen met een compagnon werkt, een huurovereenkomst, arbeidscontracten als je medewerkers in dienst hebt en samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen en leveranciers. En natuurlijk de rechten en plichten die je hebt bij het leveren van producten of diensten aan je klanten.

Het is dan ook niet gek dat veel ondernemers vroeger of later in een juridisch conflict terechtkomen. Hoe je de kans zo klein mogelijk kunt maken dit te voorkomen? Sam Wilders van Dommerholt.nl vertelt meer over de drie meest voorkomende juridische valkuilen, en hoe je ze kunt vermijden.Wilders benoemt als eerst dat veel juridische conflicten voortkomen uit een teveel aan vertrouwen. "Als ondernemer heb je een breed takenpakket. Het daadwerkelijk maken en leveren van je producten en diensten heeft daarbij prioriteit. Vaak wordt gedacht dat het juridisch goed regelen van details later nog wel komt. De meeste ondernemers menen de mensen waarmee ze contracten aangaan te kunnen vertrouwen, waardoor het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. In een ideale wereld heb je alleen maar goed bedoelende opdrachtgevers, leveranciers en klanten. De praktijk wijst uit dat dit helaas niet het geval is. Zorg dus voor duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Zo kennen alle partijen hun rechten en plichten."Daarnaast ervaart Wilders dat ondernemers het soms moeilijk vinden om zaken uit handen te geven. "Soms denken ondernemers dat ze zelf prima weten waar het over gaat. En een conflict zelf wel kunnen oplossen. Bijvoorbeeld omdat ze er zelf wat informatie over hebben opgezocht, of dat ze navraag hebben gedaan bij iemand die er ook wat van afweet."De kans is echter vrij klein dat het conflict zo op een goede manier wordt opgelost. "Iets zelf bedenken of goedbedoelde – maar onjuiste – raad, kan allerlei negatieve consequenties hebben. Juridische zaken zijn vaak erg ingewikkeld, en daarbovenop verandert de wet- en regelgeving ook nog eens voortdurend. Vraag daarom hulp aan een professional die er echt verstand van heeft, die er dagelijks mee bezig is en goed op de hoogte is van alle juridische wijzigingen."Tot slot wil Wilders nog ingaan op een oplossing die veel ondernemers toepassen voor een gebrek aan juridische kennis, namelijk het kopiëren van juridische documenten. "Op zich is het natuurlijk niet verkeerd gedacht dat je iets leent om niet het wiel opnieuw uit hoeven te gaan vinden. Het probleem is echter wel dat de situaties niet altijd precies hetzelfde zijn. Een document is dan dus ook niet zomaar een op een te kopiëren naar je eigen context."Hij legt dit verder uit: "Weet je niet precies wat je leent? Dan weet je ook niet of het wel het beste materiaal is. Je kopieert dus mogelijk niet alleen de goede onderdelen, maar ook de zaken die bijvoorbeeld anders in jouw situatie zijn of misschien wel helemaal niet van toepassing. Laat daarom altijd iemand met kennis van zaken het document dat je wilt kopiëren beoordelen."