Flinke zorgen over oplopende inflatie bij mkb’ers

14 april 2022 - Twee op de vijf mkb’ers maken zich zorgen over de impact van de toenemende inflatie op de bedrijfsresultaten. Opvallend is dat zij daarbij ook vrezen voor een toename in het aantal arbeidsconflicten door discussies met hun personeel over een inflatiecorrectie van het salaris.

Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis . De verzekeraar pleit voor het aangaan van het gesprek tussen werkgever en werknemer om tot arbeidsvoorwaarden te komen waar beide partijen achter staan.Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, ziet in haar eigen data het aantal meldingen van arbeidsconflicten bij verzekerden nog niet oplopen. Wel adviseert de verzekeraar om te leren van de eerste lockdownperiode tijdens de pandemie. Toen liet het aantal arbeidsconflicten een flinke stijging zien doordat werkgevers de arbeidsvoorwaarden eenzijdig aan gingen passen of niet goed naleefden.Een vijfde van de mkb’ers verwacht dat de arbeidsconflicten met werknemers de komende periode zullen toenemen. Een derde verwacht dat dit zal komen door wrijving over de doorberekening van de inflatie in het salaris. Dit komt naar voren uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis. René Voets, directeur Bedrijven Interpolis, zegt: "We zien in het aantal meldingen van arbeidsconflicten die bij ons binnenkomen op dit moment nog geen stijging ten opzichte van vorige periodes. Wel horen we van ondernemers dat zij zich zorgen maken over de oplopende inflatie en de doorberekening in het salaris. We raden mkb’ers aan om samen met hun medewerkers in gesprek te gaan over waar zij de komende periode behoefte aan hebben. Denk daarbij niet alleen aan salaris, maar bijvoorbeeld ook aan het faciliteren van sporten, het volgen van trainingen of het flexibel inrichten van de werktijd. Zo kun je ervoor zorgen dat werknemers tevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden, zonder dat je de inflatie volledig doorberekent in het salaris. Daarnaast adviseer ik ondernemers om proactief te bellen met hun rechtsbijstandverzekeraar. Om zo advies in te winnen om conflicten met medewerkers te voorkomen. In een periode waarin we te maken hebben met personeelstekort is dit extra belangrijk."Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door Ipsos, blijkt dat 45 procent van de zzp’ers zich momenteel zorgen maakt over de financiële gezondheid van zijn of haar onderneming. Een kwart heeft het tarief moeten verhogen als gevolg van de stijgende prijzen van grondstoffen. Tien procent ervaart vertraging of afzegging van leveringen door een tekort aan grondstoffen. Daarbij ervaart acht procent op dit moment betalingsproblemen van opdrachtgevers. Voets: ‘De klap van inflatieverhoging en opdrachten die daardoor in gevaar komen, komt bovenop de klap van twee jaar pandemie. Zestien procent van de zzp’ers geeft aan dat hij of zij in de maand februari minder heeft kunnen werken. Een merendeel hiervan zegt dat dit komt door een coronabesmetting of quarantaineplicht. Zzp’ers doen er goed aan om voor de komende maanden een prognose te maken, om ervoor te zorgen dat hun onderneming financieel gezond blijft. Met een goede prognose is het mogelijk om tijdig in te grijpen en aanpassingen door te voeren. Zo kan de focus meer gelegd worden op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Wees daarbij ook transparant naar je klant waarom prijzen gestegen zijn. Dat kan vervelende situaties of zelfs annuleringen van opdrachten voorkomen.’