Nederlandse ondernemers duiken in Web 3. 0 en NFT’s

14 april 2022 - Zoekopdrachten gerelateerd aan NFT’s op het Fiverr maken een enorme sprong omhoog. Nederlandse ondernemers zochten maar liefst 1060 procent vaker naar NFT’s en gerelateerde zaken in het afgelopen kwartaal. Daarnaast blijken de website en marketing de belangrijkste pijlers waar ondernemers geld aan uitgeven.

Dat blijkt uit de periodieke MKB Dienstenindex van Fiverr , op basis van miljoenen zoekopdrachten door ondernemers wereldwijd.Uit de index komt een duidelijke trend naar voren: het Web 3.0 is ook in opkomst bij kleine bedrijven in Nederland. "Steeds meer ondernemers maken zich met nieuwe technologieën zoals Web 3.0 en NFT’s vertrouwd. Ze lezen erover en verkennen hoe dit te implementeren in het eigen bedrijf," zegt Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de internationale expansie bij het freelance platform. Ook wereldwijd behoort het onderwerp tot de populairste zoekopdrachten.In Nederland blijkt dat Web 3.0 voor de kleine ondernemer steeds belangrijker wordt. "Zo zijn zoekopdrachten gerelateerd aan NFT’s in Nederland zelfs meer dan verelfvoudigd," aldus De Lange. Met Web 3.0 wordt een nieuwe fase van het internet geduid, waarbij creators, onder andere door middel van Non-Fungible Tokens (NFT) meer rechten en inkomsten kunnen vergaren met hun werk. "Op dit moment werken vooral modehuizen en sportmerken met NFT’s, maar langzaamaan sijpelt het gebruik door bij andere ondernemers," zegt De Lange.Nederlandse ondernemers zijn daarnaast met name druk met het optimaliseren van hun website, zo blijkt uit de analyse van Fiverr. Het aantal zoekopdrachten naar ‘user experience design’, een professional die zich bezighoudt met het gebruikerservaring van een website, is in het afgelopen kwartaal toegenomen met 49 procent. Ook ‘user interface design’, het verbeteren van de uitstraling en leesbaarheid van een website, in combinatie met user experience design is toegenomen met ruim 30 procent. Zoekopdrachten naar website design in het algemeen is toegenomen met veertig procent."Gedurende de pandemie speelde in veel sectoren de concurrentiestrijd zich voornamelijk online af. Dit heeft ondernemers er mogelijk toe bewogen om meer aandacht te besteden aan de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling van hun website," besluit De Lange.