Nederlander gaat onzorgvuldig om met wachtwoorden

7 juli 2021 - Nederlanders gaan onzorgvuldig om het hun wachtwoorden. Dit blijkt uit onderzoek van Orange Cyberdefense onder bijna 1100 Nederlanders. Zo geeft bijna de helft (48 procent) procent toe dat ze wachtwoorden op papier bewaren. Ruim een kwart (27 procent) slaat wachtwoorden op in de telefoon en achttien procent bewaart zijn of haar wachtwoorden zelfs in een mapje op de computer of laptop. Nederlanders maken daarnaast op het werk nauwelijks gebruik van een wachtwoordkluis of -manager.

Maar liefst 55 procent gebruikt eenzelfde wachtwoord voor verschillende online accounts, zoals e-mail, social media, webwinkels en apps. Daarbij stelt 24 procent van de Nederlanders dat ze het door hen meest gebruikte wachtwoord de afgelopen vijf jaar niet gewijzigd hebben. Overigens maakt 50 procent van de Nederlanders waar het kan wel gebruik van tweetrapsverificatie, een inlogmethode waarbij naast het wachtwoord nog een tweede code ingevuld dient te worden.Privé maakt 35 procent van de Nederlanders gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals een wachtwoordmanager of een wachtwoordkluis, om hun wachtwoorden veilig te bewaren. Dat is in verhouding tot op het werk een relatief hoog percentage, daar gebruikt een schamele negentien procent een dergelijk hulpmiddel. Slechts zeven procent gebruikt op het werk een wachtwoordmanager die hij of zij ook privé mag gebruiken.Mark Jenster, General Manager bij Orange Cyberdefense: "Helaas bevestigt dit onderzoek wat wij ook zien in de security awareness programma’s van onze klanten. Namelijk dat Nederlanders nog steeds onzorgvuldig omgaan met wachtwoorden. Men onderschat hoe ver hackers gaan om bepaalde gegevens te achterhalen, maar ook wat deze hackers hier vervolgens mee kunnen doen. Zij zijn onvoldoende bewust van de risico’s en de gevolgen die deze risico’s kunnen hebben. Identiteitsfraude wordt bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger met een BSN en een kopie van een identiteitsbewijs. En wie heeft er nu nooit een kopie van een identiteitsbewijs op zijn computer en deze gemaild naar een toekomstige werkgever, om maar wat te noemen. Daarnaast zijn er mensen die zich bewust zijn van het risico, maar er voor kiezen dit te negeren. Wat ook erg zorgwekkend is. Tot slot kunnen we uit deze data opmaken dat veel Nederlanders, maar ook systemen, dus nog enkel gebruik maken van wachtwoord, waar two-factor authenticatie de norm zou moeten zijn."Hier voegt Bart van Bodegom, Ethical Hacker en wachtwoordspecialist aan toe: ""Ik heb niets te verbergen", een veelgehoorde quote als men vraagt of een wachtwoord belangrijk is. Het verbaast mij niets dat 24 procent van de Nederlanders hun wachtwoord niet genoeg wijzigt. ‘Welkom01’ is namelijk helaas nog altijd de sleutel tot succes voor hackers. Mijn tip is om een wachtwoordmanager te gebruiken. Zo wordt het makkelijker voor verschillende applicaties variërende wachtwoorden te gebruiken."