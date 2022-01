2021 kende historisch weinig faillissementen

24 januari 2022 - In 2021 zijn er in totaal 1.809 bedrijven failliet gegaan. Dit blijkt uit een data-analyse uitgevoerd door Altares Dun & Bradstreet. Ter vergelijking: 2019 kende dubbel zoveel faillissementen (3.765) en in 2020 sloten maar liefst 3.157 bedrijven noodgedwongen hun deuren.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

David Verheecke, Managing Director Benelux bij Altares Dun & Bradstreet: "Deze aantallen zagen we voor het laatst begin jaren ’90. Het lage aantal wordt naar verwachting veroorzaakt door de overheidssteun wegens alle coronamaatregelen. Als we namelijk kijken naar hoe het aantal faillissementen zich normaliter verhoudt tot de ontwikkeling van het BBP, zou het aantal veel hoger moeten liggen. Nog altijd is het onduidelijk wat de markt gaat doen zodra de steun volledig wordt losgelaten. De kans is groot dat er een golf aan faillissementen komt, maar hoe hoog die is, is lastig te zeggen. Bedrijven doen er hoe dan ook goed aan de financiële situaties van hun klanten nauw in de gaten te houden, om te voorkomen dat ze straks voor onaangename verrassingen komen te staan."De maand december kent 156 faillissementen, ter vergelijking: in 2020 en 2019 gingen in de laatste maand van het jaar respectievelijk 203 en 319 bedrijven bankroet. Terugkijkend op het afgelopen jaar gingen er in de maanden maart, juni en november de meeste bedrijven failliet, namelijk 193, 165 en 207.Waar de coronamaatregelen veel impact hebben op de bedrijfsvoering van horecazaken, is dat nog steeds niet terug te zien in de faillissementcijfers. Zo gingen er in 2021 slechts 100 horecagelegenheden failliet, in 2019 waren dat er 151 en 2020 waren dat er 192. Een sector die zwaarder lijdt is de bouw: dit jaar gingen 311 bedrijven in die sector failliet. Het hoogst aantal faillissementen (315) in 2021 werd genoteerd in de handelssector.