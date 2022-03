Industrie kreeg in 2021 de meeste cyberaanvallen te verduren

8 maart 2022 - IBM Security kondigt zijn jaarlijkse X-Force Threat Intelligence index aan. Deze brengt nieuwe trends en aanvalspatronen in kaart. IBM Security X-Force zag het afgelopen jaar een toename van 33 procent in cyberaanvallen. Maar liefst 47 procent van de cyberaanvallen werd veroorzaakt omdat organisaties hun patchbeheer niet goed op orde hadden.

Ransomware-bendes overleven takedowns - Ransomware bleef de belangrijkste aanvalsmethode die in 2021 werd waargenomen. Ondanks de grote hoeveel takedowns zagen de onderzoekers ransomware groepen terugkomen doordat er continue nieuwe aanpassingen werden gemaakt aan de ransomware. Volgens het rapport is de gemiddelde levensduur van een ransomware-groep 17 maanden voordat ze worden stilgelegd of ontmanteld.

- Ransomware bleef de belangrijkste aanvalsmethode die in 2021 werd waargenomen. Ondanks de grote hoeveel takedowns zagen de onderzoekers ransomware groepen terugkomen doordat er continue nieuwe aanpassingen werden gemaakt aan de ransomware. Volgens het rapport is de gemiddelde levensduur van een ransomware-groep 17 maanden voordat ze worden stilgelegd of ontmanteld. Kwetsbaarheden onthullen zwakste punt van bedrijven - X-Force onthult dat ongeveer 50 procent van de aanvallen in Europa, Azië en MEA worden veroorzaakt door niet-gepatchte kwetsbaarheden in software.

X-Force onthult dat ongeveer 50 procent van de aanvallen in Europa, Azië en MEA worden veroorzaakt door niet-gepatchte kwetsbaarheden in software. Vroegtijdige signalen van een cybercrisis in de Cloud - Cybercriminelen leggen de basis voor aanvallen op Cloud-omgevingen. Er werden 146 procent meer nieuwe Linux ransomware waargenomen en daarnaast waren er vorig jaar ook meer aanvallen gericht op Docker. Dit maakt het voor cybercriminelen eenvoudiger om Cloud-omgevingen voor kwaadaardige doeleinden te gebruiken.

Meeste aanvallen in Azië– Met meer dan een op vier aanvallen die IBM wereldwijd in 2021 heeft waargenomen, zag Azië in het afgelopen jaar meer cyberaanvallen dan welke andere regio dan ook. Bijna 60 procent van de aanvallen in Azië deed zich voor bij financiële dienstverleners en de industrie.

Met meer dan een op vier aanvallen die IBM wereldwijd in 2021 heeft waargenomen, zag Azië in het afgelopen jaar meer cyberaanvallen dan welke andere regio dan ook. Bijna 60 procent van de aanvallen in Azië deed zich voor bij financiële dienstverleners en de industrie. Phishing is de meest voorkomende oorzaak van cyberaanvallen in 2021. X-Force zag een verdrievoudiging in kliksnelheid en telefoontjes bij phishing-campagnes.

Phishing is over het algemeen nog steeds de meest voorkomende oorzaak van cyberaanvallen. Maar liefst 44 procent van de ransomware aanvallen konden zo succesvol worden uitgevoerd. Het rapport beschrijft hoe cybercriminelen ransomware organisaties ‘gijzelden’ en zo wereldwijde supply chains verder konden belasten. Met name de industrie (23 procent) werd het meest aangevallen en kreeg meer ransomware-aanvallen te verduren dan enige andere sector. Productie organisaties die problemen kregen met hun supply chain werden op deze manier onder druk gezet om losgeld te betalen.De waarnemingen en analyses van IBM Security zijn gebaseerd op miljarden data van netwerk- en endpoint detectie apparatuur, incident response data, phishing-kits en meer. De belangrijkste insights van het rapport zijn:Charles Henderson, hoofd van IBM X-Force: "Bedrijven moeten beseffen dat kwetsbaarheden in hun netwerk een complete organisatie tot stilstand kan brengen. Dit is een grote uitdaging want het aanvalsoppervlak wordt alleen maar groter. Organisaties moeten er daarom niet vanuit gaan dat iedere kwetsbaarheid in hun omgeving is gepatcht. In plaats daarvan moeten ze zich realiseren dat ze kwetsbaar zijn en hun vulnerability management verbeteren met een Zero Trust strategie."Als reactie op de recente versnelling van ransomware-takedowns door de politie, activeren ransomware-groepen steeds vaker hun eigen incident response plan. Uit de analyse van X-Force blijkt dat de gemiddelde levensduur van een ransomware- groep 17 maanden is. REvil, de ransomware die verantwoordelijk was voor 37 procent van alle ransomware-aanvallen in 2021, overleefde maar liefst vier jaar door continu aanpassingen te maken na een takedown. Naar verwachting zal deze ransomware, ondanks zijn takedown door een operatie van meerdere overheden medio 2021, zichzelf op termijn weer heruitvinden.De takedowns van de politie zorgen ervoor dat de activiteiten van cybercriminelen worden vertraagd. Op deze manier worden ze gedwongen om kosten te maken, die nodig zijn om zichzelf opnieuw uit te vinden of hun infrastructuur te financieren. Gezien het dreigingslandschap verandert is het belangrijk dat organisaties hun infrastructuur moderniseren. Op deze manier kunnen organisaties hun data in een omgeving plaatsen die ze beschermd.Het rapport van X-Force benadrukt een record in het aantal kwetsbaarheden. Het afgelopen decennium werden meer dan 146.000 kwetsbaarheden waargenomen. Bij industriële controlesystemen was er een toename te zien van maar liefst 50 procent. De onderzoekers verwachten dan ook dat de hoeveelheid kwetsbaarheden blijft toenemen, gezien organisaties steeds meer zijn gaan digitaliseren vanwege de pandemie.Tegelijkertijd maken cybercriminelen dankbaar gebruik van kwetsbaarheden. X-Force zag vorig jaar een stijging van 33 procent aan kwetsbaarheden, waarbij de twee meest gebruikte kwetsbaarheden bestonden uit veel gebruikte bedrijfsapplicaties, zoals Microsoft Exchange en Apache Log4J Library. De uitdaging van bedrijven om kwetsbaarheden te beheren, blijft toenemen naarmate de digitale infrastructuur zich uitbreidt en bedrijven worden overspoeld met audit-en onderhoudeisen. Dit onderstreept het belang van de Zero Trust strategie. Zero Trust is een strategische benadering van cybersecurity waarbij het uitgangspunt is dat vertrouwen niet binair of permanent is. Je kunt er niet langer vanuit gaan dat interne entiteiten betrouwbaar zijn of dat ze volledig en direct beheerd kunnen worden om het veiligheidsrisico te verminderen. Zero trust staat voor het elimineren van het vertrouwen uit de netwerkarchitectuur van de organisatie. Het model vraagt organisaties elke poging om toegang tot het netwerk te krijgen, het vertrouwen en de bijbehorende aannames in twijfel te trekken. Oftewel, vertrouw niets en controleer alles.In 2021 zag X-Force dat steeds meer cybercriminelen zich focussen op containers zoals Docker, wat veruit de meest dominante container runtime-engine is volgens RedHat . Cybercriminelen zien dat organisaties dankzij containers gebruik kunnen maken van verschillende public Cloud omgevingen. Hierdoor kunnen ze malware over meerdere platforms verspreiden en als springplank gebruiken naar andere componenten binnen de infrastructuur van hun slachtoffers.Het rapport waarschuwt ook voor de aanhoudende investeringen in, voorheen niet waargenomen, Linux -malware. Data van Intezer laat zien dat de hoeveelheid Linux ransomware is toegenomen met 146 procent. Omdat cybercriminelen op zoek zijn naar manieren om hun operaties op te schalen binnen Cloud-omgevingen, moeten bedrijven zich richten op meer zichtbaarheid binnen hun hybride infrastructuur. Hybride Cloud-omgevingen die zijn gebouwd op interoperabiliteit en open standaarden kunnen organisaties helpen bij het opsporen van ‘blind spots’ en het automatiseren van security responses.Aanvullende bevindingen uit het rapport van 2022 zijn onder meer:Download hier een kopie van de IBM Security X-Force Threat Intelligence index 2022.