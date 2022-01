In 2021 bijna twee keer zo veel cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven dan jaar ervoor

28 januari 2022 - Nog geen maand nadat de wereld kennismaakte met een van de ernstigste kwetsbaarheden op het internet, de Log4J-kwetsbaarheid, blijkt dat 2021 een recordjaar is geweest op het gebied van cyberaanvallen. Onderzoek van Check Point Research (CPR) wijst uit dat het aantal cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven het afgelopen jaar flink is toegenomen vergeleken met 2020.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Over het gehele jaar 2021 zagen onderzoekers 97 procent meer aanvallen per week op bedrijfsnetwerken dan in 2020.In Nederland waren afgelopen jaar vooral internet en managed service providers veelvuldig doelwit: deze bedrijven werden wekelijks gemiddeld 1190 keer aangevallen. Dit is een stijging van 330 procent ten opzichte van 2020. Ook de zorgsector met 669 aanvallen per week (een stijging van 216 procent) en de retailsector met 666 aanvallen per week (een stijging van 251 procent) lagen flink onder vuur.Organisaties zullen dit jaar nog vaker geconfronteerd worden met cyberaanvallen, verwacht Zahier Madhar, Security Engineer bij Check Point Nederland. "In 2022 zullen deze aantallen alleen maar toenemen, omdat hackers blijven innoveren en nieuwe methoden zullen vinden om cyberaanvallen uit te voeren. Ik raad daarom elke organisatie aan om de basisbeginselen van cybersecurity toe te passen, vooral organisaties in maatschappelijke sectoren zoals de zorgsector. Eenvoudige maatregelen zoals regelmatig patchen, het segmenteren van netwerken en het opleiden van werknemers kunnen de wereld een stuk veiliger maken."De grote toename van cyberaanvallen in Nederland heeft verschillende oorzaken, aldus Madhar. "We zien dat de attack vector ontzettend aan het groeien is doordat steeds meer producten worden gekoppeld aan het internet. Hierdoor ontstaan er extra targets voor de hacker. Daarnaast springt de toenemende trend van ransomware in Nederland er natuurlijk uit omdat er op dat moment vaak zichtbaar schade is."Volgens Madhar geeft de enorme stijging van cyberaanvallen een duidelijk signaal af richting alle organisaties in Nederland. "Dit soort hacks en kwetsbaarheden hebben in 2021 vaak genoeg het nieuws weten te halen. Het is nu aan organisaties om hun security nog meer aan te scherpen en richting een preventiestrategie te gaan om zo het toenemende aantal aanvallen af te kunnen weren."