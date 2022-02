Acceptatie helpt ambitieuze ondernemer uit ‘comfort zone’

16 februari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het veertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ondernemers zitten vaak vol goede ideeën. Gelukkig maar! Maar helaas zorgt dat te vaak voor een gebrek aan focus. Omdat direct met die nieuwe ideeën aan de slag wordt gegaan. Vooral omdat ondernemers onrustig zijn. En de resultaten van eerder opgepakte ideeën niet geduldig afwachten. Ondernemers vinden namelijk al snel dat het te lang duurt voordat er succes is. Deze onrust vormt tegelijkertijd hun ‘comfort zone’, maar is dus eigenlijk nogal tegenstrijdig. Want om rust te creëren en succesvol te zijn moet je een helder doel voor ogen hebben. én een doelgericht plan om daar naar toe te werken. Wijzig je voortdurend je doelen, dan werkt je uitgestippelde plan logischerwijs ook niet meer. Ben je écht ambitieus dan moet je dus uit je ‘comfort zone’. Maar hoe pak je deze mentale uitdaging aan?"Ondernemers moeten de discipline hebben om vast te houden aan en focus te hebben op de ingezette koers om de gestelde doelen te behalen. Ligt dit alles niet expliciet vast dan is de verleiding groot om hiervan af te wijken. Liggen doel en plan wel expliciet vast, dan is het een stuk eenvoudiger om bij de les te blijven. Voor jezelf als ondernemer, maar ook voor je team van medewerkers. Sterker nog doordat je doelen en plan deelbaar hebt gemaakt, heeft dat een zelfreinigend effect. Want vanuit dit vertrekpunt zul je eerst jezelf en anderen moeten overtuigen van je impulsieve acties. En die barrière helpt je om te blijven focussen op je initiële doelen." [Paul Joore, 2022]Eigenwijs zijn is prima zolang het tot topprestaties leidt. Je moet daarom bereid zijn om jezelf kwetsbaar op te stellen. En accepteren dat je niet alles zelf kunt (weten). Met die mindset open je namelijk de deur voor waardevolle input van anderen. En dat gaat je enorm helpen om stappen voorwaarts te maken. Het leidt tot verbeteringen in het vaststellen van heldere doelen, in het opstellen van plannen en in geleverde prestaties om deze doelen te bereiken. Zet daarbij vooral een hulpmiddel in, zoals de Route ICR webapplicatie , waarmee je de discipline op kunt brengen om focus te hebben en houden. En samen met je collega’s te werk aan een hoogontwikkelde teamintuItie . Dus accepteer, stel je kwetsbaar op en geef invulling aan MKB governance. Om succesvol te zijn als ondernemer, team en organisatie!