Kwetsbare opstelling medewerkers creëert veilige cultuur

4 februari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het dertiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Al enige tijd is er veel aandacht voor ongepast gedrag binnen organisaties. Helaas moest er eerst weer ‘iets’ gebeuren, voordat er maatregelen worden getroffen. Laten we eens kijken hoe je een degelijk fundament legt onder een transparante en veilige werkomgeving. Want alleen dan stellen medewerkers zich kwetsbaar op en creëren daarmee samen een veilige cultuur . Hierbij is het belangrijk dat je je realiseert dat kwetsbaar opstellen iets anders is dan kwetsbaar zijn. "Jezelf kwetsbaar opstellen is krachtig, want daarmee leg je de basis voor verbinding. Wezenlijk anders dan kwetsbaar zijn, want dan ben je een gemakkelijke prooi voor mensen met verkeerde intenties." [Paul Joore, 2022]Een transparante en veilige werkomgeving vraagt om een cultuur waarbinnen medewerkers zich veilig voelen. Een kwetsbare opstelling is hierbij normaal. De cultuur geeft aan hoe we met elkaar dingen doen in onze organisatie. En dan met name bezien vanuit missie en visie , de kernwaarden en normen én de verwachtingen die voor het functioneren van je bedrijf van belang zijn. Met als ultieme doel het zorgen voor een optimale klantbeleving. Ben je als ondernemer nalatig op dit vlak, dan creëer je onbewust een cultuur die slechts bij toeval een fundament biedt voor een transparante en veilige werkomgeving. In de meeste gevallen dus niet de veilige cultuur waar we naar op zoek zijn.Daarnaast zou het DNA van ieder bedrijf eigenlijk standaard doordrenkt moeten zijn met de wil om voortdurend te verbeteren. En omdat leren van fouten hiervoor erg belangrijk is, moeten medewerkers alle ruimte krijgen om fouten en verbeterpunten te melden. Elkaar aanspreken op vertoond gedrag en verantwoordelijkheden is hierbij de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen moet altijd bij iedere willekeurige collega binnen de organisatie binnen kunnen lopen. En heel belangrijk is dat incidenten altijd een serieuze opvolging dienen te krijgen. Medewerkers mogen geen enkele rem voelen om zaken te melden waar ze een onprettig gevoel van krijgen.Een belangrijke vraag die je jezelf stelt als ondernemer, is of je een kwetsbare opstelling door je medewerkers stimuleert. Want een veilige cultuur wordt gecreëerd door medewerkers die zich kwetsbaar opstellen. Zij durven dat pas als je als ondernemer het goede voorbeeld geeft. Door bovendien te belonen voor een kwetsbare opstelling, creëer je een veilige omgeving. Samen met een duidelijke missie en de juiste kernwaarden heb je zo hét fundament voor gewenst gedrag binnen je organisatie. En daarmee voor een veilige verbetercultuur in je bedrijf. Alweer een pluspunt van het invulling geven aan MKB Governance