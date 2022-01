Infra-investeringen booster voor de economie

17 januari 2022 - Voor het eerst sinds tien jaar stijgen de overheidsinvesteringen in de infrastructuur, zowel in de VS als Europa. In de VS stijgen de infra-investeringen tot 2,3 procent van het BBP in 2030. In Europa is de duur van de stijging korter, maar tot 2027 lopen de investeringen op van 2,5 procent (Frankrijk) tot ruim een procent (Duitsland). Dat blijkt uit onderzoek van Euler Hermes.

Door de geplande infrastructuurprojecten in de VS stijgt het Amerikaanse bbp de komende drie jaar met +0,9 procentpunt. In Europa zal de impact het grootst zijn in Spanje (+0,9pp) en het kleinst in Duitsland (+0,35pp). Belangrijk bijkomend effect is dat investeringen in duurzame infrastructuur de overgang naar een koolstofarme economie financieren.Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux: "Overheden die extra investeren in de eigen infrastructuur is een beproefde Keynesiaanse methode om de economie te stimuleren in crisistijd. Naast Covid-19 kampen we ook met de omvangrijke klimaatcrisis. De transitie naar emissievrije energie is in volle gang. Investeringen in de bijbehorende infrastructuur zijn daarbij onontbeerlijk. Denk aan extra netcapaciteit om de oprukkende elektrificatie te faciliteren."Volgens Geeroms hebben dergelijke investeringen vanuit de overheid een belangrijke signaalfunctie. "Het wekt vertrouwen in de toekomst en stimuleert daardoor ook de particuliere investeringen. Volgens onze researchafdeling trekken de huidige infrastructuurplannen tot 2025 jaarlijks tot 100 miljard dollar aan particulier kapitaal aan in de VS. In Europa verschilt dat per land maar denk aan 50 miljard euro in Frankrijk en tien miljard in Duitsland."Volgens Geeroms is al dit investeringsgeld samen (overheid en particulier) niet voldoende om de energietransitie te bekostigen. Om de beoogde doelstellingen te halen, schat Euler Hermes het jaarlijkse investeringstekort voor de VS op 210 miljard dollar en bijna 140 miljard euro voor de vier grootste Europese economieën.In Nederland werden plannen voor een Nationaal Groeifonds door corona vertraagd. In november is hiervoor een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer verzonden. In totaal is er voor vijf jaar twintig miljard euro ter beschikking om te investeren in onder meer de infrastructuur om zo bij te dragen aan structurele economische groei.