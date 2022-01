Juiste balans tussen werk- en privéleven vraagt om professionaliteit ondernemer

6 januari 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het twaalfde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Onderzoek laat zien dat veel ondernemers zich zorgen maken over de juiste balans tussen werk- en privéleven. Dat is niet vreemd. Want als ondernemer ben je, als je niet oppast, altijd met je bedrijf bezig. En dat hoeft niet zo’n probleem te zijn. Zolang je daar maar relaxed onder bent. Op het moment dat je stress ervaart, en zelfs wakker ligt, is het wél een probleem. En dat is nogal eens het geval. Even zo vaak wordt eraan voorbijgegaan dat professionaliteit noodzaak is om een juiste balans te vinden tussen werk- en privéleven.Net als andere professionals, bepaalt ook de professional achter de ondernemer zélf hoe het werk inhoudelijk het best kan worden ingevuld. Echter, veel ambitieuze ondernemers realiseren zich onvoldoende dat ondernemen ook een écht vak is. Dat betekent dus dat zij niet enkel professional zijn binnen het specialisme dat zij beheersen en waarom ze zijn gaan ondernemen. Maar juist ook voor wat betreft het organisatorische deel. Het sturen en beheersen om je doelen te bereiken.Het is natuurlijk wel zo dat als je ook op dat organisatorische vlak een goede professional wilt zijn, je wel over de juiste kennis moet beschikken. En je zult je moeten bekwamen in de specifieke vaardigheden die van je worden gevraagd. Professionaliteit vraagt dan ook om discipline . De discipline om jezelf ergens diepgaand en langdurig in te bekwamen. Ook in tijden dat het je moeilijk valt of geen zin hebt. Je focust op het zo goed mogelijk uitoefenen van het vak van ondernemer. Daarbij erken je ook de grenzen van je eigen kunnen. Voor alles wat daarbuiten valt haal je de juiste hulp in huis. "May your choices reflect your hopes, not your fears." [Nelson Mandela]Je zult dus moeten leren delegeren. Ook al leeft er angst dat anderen niet op het juiste niveau zullen presteren. Perfectionisme mag nooit aanleiding zijn voor het niet delegeren. Want juist voor ambitieuze ondernemers geldt dat zij hun doelen niet kunnen realiseren zonder de inzet van een team van medewerkers. Zorg dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden. Om je team mee te nemen in de juiste richting. Zet je professionaliteit in om tot een hoogontwikkelde teamintuïtie te komen. Dat helpt je om tot de juiste balans tussen werk en privé te komen. Alweer een belangrijk voordeel van ‘invulling geven aan MKB governance in de praktijk’.