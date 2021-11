Vier op de tien webshophouders halen minder voldoening uit werk door marketplaces

9 november 2021 - Vier op de tien ondernemers of eindverantwoordelijken achter een webshop zegt minder voldoening uit zijn of haar werk te halen als er zaken worden gedaan via een marketplace. Dat blijkt uit onderzoek van Wolfpack onder 449 ondernemende of in loondienst werkende managers en eigenaren van webshops, uitgevoerd door Panelwizard.

Ook is 42 procent bang dat klanten het merk niet meer exclusief vinden als de webshop zich aansluit bij een marketplace. 40 procent van de ondervraagden geeft aan dat er minder mensen naar de webshop komen sinds het bedrijf zich heeft aangesloten bij een marketplace, of verwacht dit. Mannelijke ondernemers (42 procent) zien dit in de praktijk vaker gebeuren en maken zich hier meer zorgen over dan vrouwelijke webshopverantwoordelijken (37 procent). "Een marketplace, oftewel een online platform waar externe verkopers de mogelijkheid krijgen om hun assortiment te plaatsen en te verkopen, geeft ondernemers toegang tot een enorm potentieel aan nieuwe klanten", vertelt Koen den Hollander, mede-oprichter en CFO van Wolfpack. "Vaak is de vrees voor het inboeten aan exclusiviteit onterecht. Consumenten waarderen het gemak van bestellen bij een Bol of Amazon. Ook zien we dat merkbeleving prima op een eigen site gecreëerd kan worden. "Maar liefst 64 procent van de ondernemers en eindverantwoordelijken achter een webshop geeft aan dat verdere bedrijfsgroei de belangrijkste reden is om zich aan te sluiten bij een marketplace. Voor het bijbenen van de groei moeten processen worden geoptimaliseerd. Zo geeft 61 procent aan dat verdergaande automatisering, bijvoorbeeld via aansluiting op een marketplace, voor het bedrijf een belangrijk middel is om de sales te vergroten. Den Hollander: "Ondernemers kunnen alleen samenwerken met een marketplace als hun webshop optimaal geautomatiseerd is. Dit gaat op termijn enorm in de kosten schelen en webshops worden er veel efficiënter van."Ondanks de eerder genoemde automatisering en de daarmee gepaard gaande efficiëntie, zegt bijna de helft van de ondervraagden het vervelend te vinden dat marketplaces de markt domineren. "Het gemak van een marketpace kan als nadeel hebben dat webshops de directe relatie met de klant kwijtraken," vertelt Den Hollander. "Aan de andere kant kunnen ondernemers en consumenten er veel baat bij hebben omdat een marketplace betrouwbaar is. De klant weet dan ook precies wat hij kan verwachten qua levering maar ook qua financiën en dit geeft rust."