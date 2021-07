De voordelen van financial lease

16 juli 2021 - Het leasen van auto’s heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. In 2020 reden er al meer dan 1,1 miljoen leasevoertuigen rond. Vorig jaar was bovendien zelfs meer dan 60 procent van alle nieuw verkochte personen- en bestelauto’s een leaseauto. Hoewel private lease zeker in opkomst is, wordt het overgrote deel van de geleasede voertuigen zakelijk gereden.

De komende jaren wordt ook hier een behoorlijke groei verwacht, in tegenstelling tot een paar jaar terug. Steeds meer ondernemers bieden namelijk een mobiliteitsoplossing aan alle medewerkers, in plaats van slechts enkele. Daarnaast willen veel werkgevers hun medewerkers veilig reizen garanderen, zolang het einde van de coronacrisis nog niet bereikt is. Van Gaalen, prouctleider bij ABC autolease , vertelt meer over de voordelen van een specifieke leasevorm, financial lease.Financial lease biedt volgens Van Gaalen allereerst vooral financiële vrijheid. "Bij dit type lease blijven bedrijfsmiddelen in de onderneming, maar wordt tegelijkertijd toch het wagenpark uitgebreid. Inclusief een daadwerkelijke vermelding op de balans. Dit heeft verschillende voordelen, waaronder fiscale. Bij financial lease worden de wagens namelijk economisch eigendom van de onderneming. Ze krijgen een plek op de balans. Hierdoor blijven aftrekposten en eventueel andere zakelijke constructies op deze wagens van toepassing. Verder behoudt de onderneming zijn liquiditeit en worden mogelijke andere kredietfaciliteiten niet nadelig beïnvloed."Van Galen benoemt dat het nog meer voordelen biedt dat u eigenaar bent van het voertuig. "Aan het eind van de leasetermijn hebt u de keuze de auto te houden of opnieuw te gaan leasen. De restwaarde van het voertuig wordt in het laatste geval gebruikt als aanbetaling of inruilbedrag om de prijs van het nieuw te leasen voertuig aan te passen. Op deze manier wordt het leasebedrag voor de auto's uit het wagenpark lager, terwijl de auto's toch jong blijven. Als ondernemer bepaalt uzelf de looptijd van het contract, het soort auto en het aantal kilometers dat per jaar gereden wordt. Op deze manier heeft u het maandbedrag voor de lease volledig in eigen hand."Naast de hierboven genoemde fiscale voordelen, profiteren ondernemers ook van scherpe prijzen. Van Gaalen: "Door het grote en gevarieerde aanbod in bedrijfs- en personenauto's is een scherpe inkoop van de wagens gegarandeerd. Dit werkt positief door in de leaseprijs van de auto's. Bovendien wordt deze gespreid betaald. U weet precies waar u aan toe bent met een vast bedrag per maand."Van Gaalen wijst er ook op dat verduurzamen inmiddels een breed draagvlak heeft. "Wilt u op elektrisch rijden overstappen? Dan is financial lease een goede manier om zonder extra kosten toch groen te rijden. Het aanbod elektrische auto's is inmiddels aanzienlijk. De laatste cijfers over de CO2-uitstoot laten een duidelijke afname zien ten opzichte van 2019. De toename van elektrische rijders speelt daarin een grote rol."Tot slot wil Van Gaalen nog toelichten dat financial lease ondernemers ook geheel ontzorgd kan laten rondrijden. "Vaak wordt als voordeel van operational lease genoemd dat u geen eigenaar bent van het voertuig, en daarmee ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud. Maar wist u al dat tegenwoordig ook het onderhoud in een financial leaseconstructie opgenomen kan worden? En dat u hierin zelfs de autoverzekering kunt onderbrengen, zonder van uw schadevrije jaren af te zien? Voor een vast bedrag per maand betaalt u alleen nog de brandstof of de elektriciteit."