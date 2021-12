Retailers stellen Nederlandse consumenten bloot aan e-mailfraude tijdens feestdagen

14 december 2021 - Proofpoint presenteert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat slechts 30 procent van Nederlands grootste retailers het aanbevolen en strengste niveau van DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) heeft geïmplementeerd. Dit niveau - reject mode - beschermt hen tegen cybercriminelen die hun identiteit vervalsen en verlaagt het risico op e-mailfraude voor klanten.

Het is zorgwekkend dat 70 procent van de Nederlandse retailers hun klanten op deze manier blootstelt aan e-mailfraude.Desondanks nemen Nederlandse retailers zeker de juiste stappen en implementeren zij DMARC vaker dan hun wereldwijde tegenhangers. 90 procent van de Nederlandse retailers heeft namelijk het minimale DMARC-record gepubliceerd, tegenover 70 procent van de retailers in de Forbes Global 2000. Daarnaast heeft slechts 20 procent van de wereldwijd grootste retailers het hoogste niveau van bescherming, dat proactief voorkomt dat frauduleuze e-mails klanten, partners, verkopers en werknemers bereiken. Dit betekent dat frauduleuze e-mails nog steeds hun beoogde doelwit kunnen bereiken. Consumenten blijven tijdens de feestdagen dus kwetsbaar wanneer zij bij 80 procent van de grootste retailers ter wereld hun online inkopen doen.en doen.Het drukste inkoopseizoen van het jaar is in Nederland al in volle gang met Black Friday, Cyber Monday, Sinterklaas en nu Kerstmis in het vooruitzicht. Vanwege de verkorte openingstijden van winkels in Nederland als gevolg van de coronamaatregelen, kiezen veel consumenten er weer voor om online hun inkopen te doen."E-mailfraude is sinds het begin van de coronapandemie in opmars, en dit zal niet anders zijn nu de feestdagen naderen. De retailsector blijft een interessant doelwit voor e-mailaanvallen. Dit komt omdat consumenten online naar de beste deals zoeken, pakketjes bestellen met track-en-trace, en via e-mail kortingen ontvangen," aldus"Cybercriminelen spelen waarschijnlijk in op emoties rond de feestdagen. Hierdoor letten consumenten minder goed op wanneer ze een frauduleuze e-mail ontvangen. De implementatie van authenticatieprotocollen, zoals DMARC, en een 'reject policy' is cruciaal voor retailers om hun klanten te beschermen," voegt Cosgrove toe.Proofpoint biedt de volgende tips om alert te blijven tijdens het online winkelen en om consumenten te helpen beschermen tegen fraude tijdens de feestdagen: