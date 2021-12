Intelligence Automation: wat is het en hoe kan het je bedrijfsprocessen verbeteren?

6 december 2021 - Als ondernemer ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te verbeteren. Zo hou je onder de streep meer over. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden op het gebied van Intelligence Automation waarmee je slagen kunt maken in een efficiëntere bedrijfsvoering. Deze mogelijkheden zijn echter nog vrij onbekend bij het grote publiek.

Juist vanwege deze onbekendheid neemt Wilbert van Leeuwen van Peacock.nl jullie mee in enkele mogelijkheden rondom Intelligence Automation.Als er een eenduidige definitie gegeven moet worden van Intelligence Automation zou dat volgens van Leeuwen: "Intelligence Automation combineert het beste van moderne technologieën. Het is ontzettend waardevol voor eigenlijk ieder bedrijf om processen verder te kunnen digitaliseren en optimaliseren" zijn. Intelligence Automation is dus eigenlijk de verzamelnaam voor diverse nieuwe technologieën. De volgende technologieën worden onder Intelligence Automation geschaard:Business Intelligence (BI): Business Intelligence heeft als doel je die inzichten te geven die je nodig hebt om operationele of strategische beslissingen te nemen. Met Business Intelligence wordt alle data verzameld uit de organisatie die je nodig hebt en vervolgens worden deze zo getoond dat het je belangrijke inzichten verschaft over jouw organisatie. Zo kun je gerichter en onderbouwd met data jouw organisatie sturen.Robotic Process Automation (RPA): RPA stelt je in staat om zonder ingrijpende IT- wijzigingen routinematige processen te automatiseren. RPA is een software robot die op een server of pc wordt geïnstalleerd en vanuit daar in de user interface rule-based werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze software robot is als het ware een virtuele medewerker die alle digitale werkzaamheden met een repeterend karakter kan uitvoeren.Artificial Intelligence (AI): Artificial Intelligence stelt jouw organisatie in staat om op basis van variabelen voorspellingen te doen en daarop in te spelen.Intelligence Automation is dus de verzameling van BI, RPA en AI: manieren om data te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om je bedrijf te versterken. RPA, BI en AI kunnen onafhankelijk van elkaar ingezet worden, maar ze kunnen elkaar ook versterken.Business Intelligence wordt ook wel ‘dashboarding’ genoemd. Business Intelligence gaat een stuk verder dan dat. Ja, de data wordt vaak mooi visueel getoond in dashboards, maar BI-dashboards zijn ‘actionable’. Gebruikers kunnen verschillende bewerkingen doen op de data.RPA is vergelijkbaar met macro’s in Excel. Het zijn robotjes die menselijke taken op een computer nabootsen. Niet alleen kunnen zij processen overnemen, zoals een hele klantenservice of data verwerkingen, RPA kan ook ingezet worden als ondersteuning voor BI. De software robots kunnen bijvoorbeeld ook data verzamelen die normaal alleen beschikbaar is via een API. RPA kan daarmee een waardevolle ondersteuning zijn van BI.Artificial Intelligence is een chique naam voor technologie die we eigenlijk allemaal wel kennen. Inmiddels maakt bijna iedereen gebruik van AI. Zijn het niet de virtuele assistenten zoals Siri, Google Now en Alexa of de chatbots van de klantservices bij verschillende websites, dan zijn het wel de aanbevelingen op Spotify en Netflix.Op basis van data kunnen computers met AI dus taken uitvoeren waar normaal menselijke intelligentie voor nodig is.Voor veel ondernemers klinkt dit allemaal ingewikkeld. Toch gaat het ieder bedrijf aan. Veel bedrijven werken al met Business Intelligence. RPA is daarentegen voor veel bedrijven nog een relatief onbekende technologie. Gelukkig zien steeds meer organisaties de toegevoegde waarde van RPA in. Het kan je zoveel tijd besparen en de kwaliteit verbeteren.Om je bedrijfsprocessen verder te verbeteren kun je dus gebruik maken van Intelligence Automation. Begin als organisatie met één van de twee oplossingen. Begin met BI als u als organisatie wilt sturen op basis van betrouwbare en volledige data uit verschillende bronsystemen. Begin met RPA als er nog veel routinematige werkzaamheden plaatsvinden, die wat betreft efficiëntie en/of kwaliteit verbeterd moeten worden.Er zijn veel bedrijven die zich focussen op of Business Intelligence, Robotic Process Automation of Artificial Intelligence. Dat terwijl deze technologieën elkaar kunnen versterken. Een bedrijf dat zich richt op Intelligence Automation kan de verschillende oplossingen met elkaar combineren.